Трубин и Мудрик будут доступны? Украина U-21 проведет сбор в Австрии
Кто из молодых игроков поедет на Евро?
По информации СМИ, молодежная сборная Украины перед стартом Евро-2023 проведет сбор в Австрии. Ориентировочная дата старта – 8 июня.
Все еще нет информации о том, будут ли готовиться к чемпионату Европы Анатолий Трубин, Илья Забарный, Михаил Мудрик и Георгий Судаков, которые уже являются игроками основной сборной.
12 июня национальная команда сыграет спарринг с Германией, а затем проведет игры отбора Евро-2024 против Северной Македонии (16 июня) и Мальты (19 июня).
Украина U-21 стартует на Евро-2023 21 июня встречей с Хорватией.
Ранее тренер молодежной сборной Руслан Ротань говорил, что надеется на участие Мудрика и других молодых игроков в Евро, однако все будет зависеть от потребностей первой команды.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Лидер Серии В обеспечил себе повышение в классе
Бывший форвард «Динамо» – о работе под руководством легендарного тренера