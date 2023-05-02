Трубин и Мудрик будут доступны? Украина U-21 проведет сбор в Австрии

По информации СМИ, молодежная сборная Украины перед стартом Евро-2023 проведет сбор в Австрии. Ориентировочная дата старта – 8 июня.

Все еще нет информации о том, будут ли готовиться к чемпионату Европы Анатолий Трубин, Илья Забарный, Михаил Мудрик и Георгий Судаков, которые уже являются игроками основной сборной.

12 июня национальная команда сыграет спарринг с Германией, а затем проведет игры отбора Евро-2024 против Северной Македонии (16 июня) и Мальты (19 июня).

Украина U-21 стартует на Евро-2023 21 июня встречей с Хорватией.

Ранее тренер молодежной сборной Руслан Ротань говорил, что надеется на участие Мудрика и других молодых игроков в Евро, однако все будет зависеть от потребностей первой команды.