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  4. Трубин и Мудрик будут доступны? Украина U-21 проведет сбор в Австрии
Молодежные турниры
02 мая 2023, 14:49 | Обновлено 02 мая 2023, 15:44
644
4

Трубин и Мудрик будут доступны? Украина U-21 проведет сбор в Австрии

Кто из молодых игроков поедет на Евро?

02 мая 2023, 14:49 | Обновлено 02 мая 2023, 15:44
644
4
Трубин и Мудрик будут доступны? Украина U-21 проведет сбор в Австрии
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

По информации СМИ, молодежная сборная Украины перед стартом Евро-2023 проведет сбор в Австрии. Ориентировочная дата старта – 8 июня.

Все еще нет информации о том, будут ли готовиться к чемпионату Европы Анатолий Трубин, Илья Забарный, Михаил Мудрик и Георгий Судаков, которые уже являются игроками основной сборной.

12 июня национальная команда сыграет спарринг с Германией, а затем проведет игры отбора Евро-2024 против Северной Македонии (16 июня) и Мальты (19 июня).

Украина U-21 стартует на Евро-2023 21 июня встречей с Хорватией.

Ранее тренер молодежной сборной Руслан Ротань говорил, что надеется на участие Мудрика и других молодых игроков в Евро, однако все будет зависеть от потребностей первой команды.

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сборная Украины по футболу сборная Украины по футболу U-21 Михаил Мудрик Илья Забарный Анатолий Трубин Георгий Судаков
Источник ТаТоТаке
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Комментарии 4
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Умник
Тю а при чем тут эти игроки я бы переживал за других например поедет ванат или его вызовут в основную команду ведь яремчук не играет.
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Yass
А Ротань уже спитав у тренера першої команди, чи потрібні йому ці молоді гравці у відборі до Євро-2024?
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-1
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