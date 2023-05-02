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  4. Нойер возобновит тренировки через 2-3 недели
Германия
02 мая 2023, 14:32 |
134
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Нойер возобновит тренировки через 2-3 недели

Голкипер полностью восстановится в июле

02 мая 2023, 14:32 |
134
1
Нойер возобновит тренировки через 2-3 недели
Getty Images/Global Images Ukraine. Мануэль Нойер

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер планирует начать тренировки через 2-3 недели с бега и легких упражнений. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

Полностью восстановиться после травмы Нойер планирует к июлю, чтобы предсезонную подготовку начать уже в общей группе «Баварии». Новый тренер команды Томас Тухель рассчитывает на Нойера как на основного вратаря в следующем сезоне.

Напомним, в декабре прошлого года Нойер получил перелом голени во время катания на лыжах.

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Мануэль Нойер Бавария травма
Источник Twitter
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romario1501
Арестович : " Ноєр відновить тренування через 2-3 тижні " 
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