Нойер возобновит тренировки через 2-3 недели

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер планирует начать тренировки через 2-3 недели с бега и легких упражнений. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

Полностью восстановиться после травмы Нойер планирует к июлю, чтобы предсезонную подготовку начать уже в общей группе «Баварии». Новый тренер команды Томас Тухель рассчитывает на Нойера как на основного вратаря в следующем сезоне.

Напомним, в декабре прошлого года Нойер получил перелом голени во время катания на лыжах.