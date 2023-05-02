Германия02 мая 2023, 14:32 |
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Нойер возобновит тренировки через 2-3 недели
Голкипер полностью восстановится в июле
02 мая 2023, 14:32 |
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Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер планирует начать тренировки через 2-3 недели с бега и легких упражнений. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг.
Полностью восстановиться после травмы Нойер планирует к июлю, чтобы предсезонную подготовку начать уже в общей группе «Баварии». Новый тренер команды Томас Тухель рассчитывает на Нойера как на основного вратаря в следующем сезоне.
Напомним, в декабре прошлого года Нойер получил перелом голени во время катания на лыжах.
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