Шахтер прибыл на матч с Минаем. Йовичевич взял 26 игроков

2 мая «Шахтер» прибыл в Ужгород, где завтра команда Игора Йовичевича сыграет матч чемпионата Украины против «Миная». На игру тренер взял 26 игроков.

Вратари: Алексей Шевченко, Тимур Пузанков, Андрей Пятов, Анатолий Трубин.

Защитники: Валерий Бондарь, Георгий Гочолеишвили, Богдан Михайличенко, Николай Матвиенко, Лукас Тейлор, Ефим Конопля, Ярослав Ракицкий, Виктор Корниенко.

Полузащитники: Тарас Степаненко, Андрей Тотовицкий, Георгий Судаков, Марьян Швед, Александр Зубков, Невен Джурасек, Дмитрий Топалов, Артем Бондаренко, Олег Очеретько, Егор Назарина.

Нападающие: Лассина Траоре, Даниил Сикан, Кевин Келси, Андрей Борячук.

«Шахтер» лидирует в чемпионате, а «Минай» идет на 13-й позиции. Встреча начнется в 13:00.