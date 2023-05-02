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  4. Шахтер прибыл на матч с Минаем. Йовичевич взял 26 игроков
Украина. Премьер лига
02 мая 2023, 14:28 |
703
27

Шахтер прибыл на матч с Минаем. Йовичевич взял 26 игроков

Лидер сыграет против одного из аутсайдеров

02 мая 2023, 14:28 |
703
27
Шахтер прибыл на матч с Минаем. Йовичевич взял 26 игроков
ФК Шахтер

2 мая «Шахтер» прибыл в Ужгород, где завтра команда Игора Йовичевича сыграет матч чемпионата Украины против «Миная». На игру тренер взял 26 игроков.

Вратари: Алексей Шевченко, Тимур Пузанков, Андрей Пятов, Анатолий Трубин.

Защитники: Валерий Бондарь, Георгий Гочолеишвили, Богдан Михайличенко, Николай Матвиенко, Лукас Тейлор, Ефим Конопля, Ярослав Ракицкий, Виктор Корниенко.

Полузащитники: Тарас Степаненко, Андрей Тотовицкий, Георгий Судаков, Марьян Швед, Александр Зубков, Невен Джурасек, Дмитрий Топалов, Артем Бондаренко, Олег Очеретько, Егор Назарина.

Нападающие: Лассина Траоре, Даниил Сикан, Кевин Келси, Андрей Борячук.

«Шахтер» лидирует в чемпионате, а «Минай» идет на 13-й позиции. Встреча начнется в 13:00.

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Источник ФК Шахтер Донецк
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Комментарии 27
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DK1961
Как вы думаете в этом сезоне ХОЗЯИН выплатит павелкинским бандитам обычный СВОЙ бонус, или повышенный?
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+4
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Taste The World
Странно, а чего это шахтер куда-то ехал? Не могли позвать рабов играть во Львове?
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+4
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DK1961
Смотреть дальше этот "чемпионат" - смысл есть? Когда все расписано ОПГ УАФ под диктовку ХОЗЯИНА, а судьи соответственно проинструктированы?
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+1
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Burevestnik
"Стахановці" із Юзівки приїхали  !!!  Ур  -а-а-а !!! 
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0
Показать Скрыть 1 ответ
Xvalenok03
Шавки уже залаяли. Видно что-то знают.
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-2
Рыжик
Лидер на легке должен обыгрывать минтай ,а вот фейкднепряни сыграют договорняк с металлистом как всегда ,красников все порешал уже давно  ,а  динамке четвертой  и шубы  не могут помочь подняться выше 
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-4
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Рыжик
Как думаете в этом сезоне шубы ещё помогут динамке подняться выше 4 места ?
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-6
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