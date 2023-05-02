Шахтер прибыл на матч с Минаем. Йовичевич взял 26 игроков
Лидер сыграет против одного из аутсайдеров
2 мая «Шахтер» прибыл в Ужгород, где завтра команда Игора Йовичевича сыграет матч чемпионата Украины против «Миная». На игру тренер взял 26 игроков.
Вратари: Алексей Шевченко, Тимур Пузанков, Андрей Пятов, Анатолий Трубин.
Защитники: Валерий Бондарь, Георгий Гочолеишвили, Богдан Михайличенко, Николай Матвиенко, Лукас Тейлор, Ефим Конопля, Ярослав Ракицкий, Виктор Корниенко.
Полузащитники: Тарас Степаненко, Андрей Тотовицкий, Георгий Судаков, Марьян Швед, Александр Зубков, Невен Джурасек, Дмитрий Топалов, Артем Бондаренко, Олег Очеретько, Егор Назарина.
Нападающие: Лассина Траоре, Даниил Сикан, Кевин Келси, Андрей Борячук.
«Шахтер» лидирует в чемпионате, а «Минай» идет на 13-й позиции. Встреча начнется в 13:00.
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