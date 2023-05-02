Анчелотти опроверг информацию о переговорах со сборной Бразилии

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти опроверг слухи о переговорах по поводу работы со сборной Бразилии:

«Я уже сказал, что не буду говорить о своем будущем. Но послушайте, дедлайн – это чепуха. Крайнего срока нет, потому что я никогда ни с кем не разговаривал».

Контракт Анчелотти с «Реалом» рассчитан до лета 2024 года.