Испания02 мая 2023, 14:11 |
137
0
Анчелотти опроверг информацию о переговорах со сборной Бразилии
Тренер не собирается покидать «Реал»
02 мая 2023, 14:11 |
137
0
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти опроверг слухи о переговорах по поводу работы со сборной Бразилии:
«Я уже сказал, что не буду говорить о своем будущем. Но послушайте, дедлайн – это чепуха. Крайнего срока нет, потому что я никогда ни с кем не разговаривал».
Контракт Анчелотти с «Реалом» рассчитан до лета 2024 года.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 01 мая 2023, 20:06 3
Вильфрид Флорентин трагически погиб в возрасте 23 лет
Снукер | 02 мая 2023, 00:51 4
Впервые трофей чемпионата мира завоевал игрок из неостровной Европы
Футбол | 02.05.2023, 15:34
Футбол | 01.05.2023, 16:15
Футбол | 02.05.2023, 14:28
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
01.05.2023, 15:36 2
30.04.2023, 20:34 7
01.05.2023, 03:42 10
01.05.2023, 12:00 13
01.05.2023, 16:10 17
30.04.2023, 11:05 9
30.04.2023, 12:12 33
01.05.2023, 19:51 17