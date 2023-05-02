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  4. Анчелотти опроверг информацию о переговорах со сборной Бразилии
Испания
02 мая 2023, 14:11 |
137
0

Анчелотти опроверг информацию о переговорах со сборной Бразилии

Тренер не собирается покидать «Реал»

02 мая 2023, 14:11 |
137
0
Анчелотти опроверг информацию о переговорах со сборной Бразилии
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти опроверг слухи о переговорах по поводу работы со сборной Бразилии:

«Я уже сказал, что не буду говорить о своем будущем. Но послушайте, дедлайн – это чепуха. Крайнего срока нет, потому что я никогда ни с кем не разговаривал».

Контракт Анчелотти с «Реалом» рассчитан до лета 2024 года.

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Карло Анчелотти Реал Мадрид сборная Бразилии по футболу
Источник AS
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