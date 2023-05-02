Микель АРТЕТА: «Мы все еще можем выиграть АПЛ»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета признался, что еще верит в завоевание чемпионства:

«Чемпионская гонка теперь не в наших руках. В наших руках лишь попытаться выиграть те матчи, которые осталось сыграть, а остальное зависит от «Сити».

Мы добились того, чего трудно достичь, и мы все еще можем выиграть АПЛ, потому что впереди еще пять игр, и многое может произойти. Нам стоит забыть о том, что произошло на прошлой неделе, извлечь из этого уроки и сосредоточиться на следующем лондонском дерби и все исправить».

На данный момент «Арсенал» отстает от «Манчестер Сити» на одно очко, у «Горожан» есть еще игра в запасе.