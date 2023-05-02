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  4. Микель АРТЕТА: «Мы все еще можем выиграть АПЛ»
Англия
02 мая 2023, 13:51 |
237
2

Микель АРТЕТА: «Мы все еще можем выиграть АПЛ»

Тренер «Арсенала» еще верит в чемпионство

02 мая 2023, 13:51 |
237
2
Микель АРТЕТА: «Мы все еще можем выиграть АПЛ»
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета признался, что еще верит в завоевание чемпионства:

«Чемпионская гонка теперь не в наших руках. В наших руках лишь попытаться выиграть те матчи, которые осталось сыграть, а остальное зависит от «Сити».

Мы добились того, чего трудно достичь, и мы все еще можем выиграть АПЛ, потому что впереди еще пять игр, и многое может произойти. Нам стоит забыть о том, что произошло на прошлой неделе, извлечь из этого уроки и сосредоточиться на следующем лондонском дерби и все исправить».

На данный момент «Арсенал» отстает от «Манчестер Сити» на одно очко, у «Горожан» есть еще игра в запасе.

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Микель Артета Арсенал Лондон Английская Премьер-лига
Источник BBC
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Комментарии 2
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igor shmuylo
Поезд ушел и только  можно надеяться на ошибку сити .   
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BUROSTAVOK
Удалишь ненужных биглецов с Уфы,тогда посмотрим,как Ливерпуль это сделал.
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