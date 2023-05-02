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  4. Манчестер Юнайтед нацелился на лидера атак Интера
Англия
02 мая 2023, 12:45 |
767
2

Манчестер Юнайтед нацелился на лидера атак Интера

Лаутаро Мартинес может продолжить карьеру в АПЛ

02 мая 2023, 12:45 |
767
2
Манчестер Юнайтед нацелился на лидера атак Интера
ФК Интер

«Манчестер Юнайтед» заинтересовался форвардом «Интера» Лаутаро Мартинесом. Об этом сообщают английские СМИ.

«Красные дьяволы» собираются подписать топ-форварда летом. Приоритетный вариант – Гарри Кейн из «Тоттенхэма», но осуществить его трансфер будет очень сложно, из-за чего клуб и обратил внимание на Мартинеса.

«Манчестер Юнайтед» готов предложить за 25-летнего аргентинца 80 миллионов евро. Вряд ли «Интер» примет такое предложение, но если миланский клуб не выйдет в Лигу чемпионов на следующий сезон, то у них возникнет необходимость продать кого-то из своих топ-игроков.

В нынешнем сезоне на счету Лаутаро Мартинеса 21 гол и 8 ассистов в 47 матчах за «Интер» во всех турнирах. Контракт рассчитан до лета 2026 года.

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Манчестер Юнайтед Интер Милан Лаутаро Мартинес трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A
Источник Football Insider
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Gargantua
не то.
им нужен наконечник, забивала. Лаутаро не тот фасон
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