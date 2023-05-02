Підтримай кібернаступ Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Павелко вручил Блохину орден Легенда украинского футбола
Украина. Премьер лига
02 мая 2023, 12:20 | Обновлено 02 мая 2023, 12:22
346
0

Павелко вручил Блохину орден Легенда украинского футбола

Олег Владимирович награжден за исторический вклад в развитие украинского футбола

02 мая 2023, 12:20 | Обновлено 02 мая 2023, 12:22
346
0
Павелко вручил Блохину орден Легенда украинского футбола
УАФ. Олег Блохин и Андрей Павелко

По случаю Всеукраинского дня футбола и за исторический вклад в развитие украинского футбола обладатель Золотого мяча-1975 и экс-наставник национальной сборной Украины Олег Блохин получил из рук Андрея Павелко орден Легенда украинского футбола.

Отметим, что Олег Владимирович работает сопредседателем Комитета национальных сборных команд УАФ и Совета стратегического развития профессионального футбола УАФ.

«Благодарен Украинской ассоциации футбола и лично Андрею Павелко за признание и высокую оценку моей работы! Футбол опирается на связь поколений и их достижения, являющиеся стимулом для молодежи и совсем маленьких поклонников игры. Горжусь тем, что представляю именно украинскую футбольную школу, тем, что имел возможность прославлять украинский футбол на самом высоком международном уровне. Также благодарен УАФ и его руководству за возможность продолжать свою работу ради развития нашего футбола. Это особенно ценно для меня в такое чрезвычайно сложное для нашей страны время испытаний», – сказал после получения награды Олег Блохин.

По теме:
Павелко рассказал о перспективах проведения ЧМ-2030 в Украине
УАФ готовит возвращение болельщиков на трибуны. Но не сейчас
Андрей ПАВЕЛКО: «Болельщики будут довольны новым тренером сборной Украины»
Олег Блохин Андрей Павелко Украинская ассоциация футбола
Источник Украинская ассоциация футбола
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Цыганков сделал голевую передачу в матче Жироны против Севильи
Футбол | 01 мая 2023, 23:19 5
ВИДЕО. Цыганков сделал голевую передачу в матче Жироны против Севильи
ВИДЕО. Цыганков сделал голевую передачу в матче Жироны против Севильи

Украинский хавбек отличился ассистом на 55-й минуте матча Ла Лиги

ФОТО. Месси прилетел в Саудовскую Аравию. Лионель перейдет в Аль-Хиляль?
Футбол | 01 мая 2023, 17:35 3
ФОТО. Месси прилетел в Саудовскую Аравию. Лионель перейдет в Аль-Хиляль?
ФОТО. Месси прилетел в Саудовскую Аравию. Лионель перейдет в Аль-Хиляль?

Лионель посещает королевство в Юго-Западной Азии во второй раз

Ассист Цыганкова, гол Коноплянки, операция Луческу, возвращение Шапаренко
Футбол | 02.05.2023, 06:00
Ассист Цыганкова, гол Коноплянки, операция Луческу, возвращение Шапаренко
Ассист Цыганкова, гол Коноплянки, операция Луческу, возвращение Шапаренко
Ассист Цыганкова помог Жироне обыграть в гостях Севилью
Футбол | 01.05.2023, 23:59
Ассист Цыганкова помог Жироне обыграть в гостях Севилью
Ассист Цыганкова помог Жироне обыграть в гостях Севилью
Юрий ВЕРНИДУБ: «Проект Кривбасса может дорасти до чемпионства»
Футбол | 02.05.2023, 09:35
Юрий ВЕРНИДУБ: «Проект Кривбасса может дорасти до чемпионства»
Юрий ВЕРНИДУБ: «Проект Кривбасса может дорасти до чемпионства»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Клопп получил серьезную травму ноги, празднуя победный гол на 90+4-й
ВИДЕО. Клопп получил серьезную травму ноги, празднуя победный гол на 90+4-й
30.04.2023, 20:59 4
Футбол
Гуаль разрывает Экстраклассу. Из-за войны Днепр-1 потерял топ-бомбардира
Гуаль разрывает Экстраклассу. Из-за войны Днепр-1 потерял топ-бомбардира
01.05.2023, 12:00 13
Футбол
БЕЛЕНЮК: «Решение правительства о запрете – бомба замедленного действия»
БЕЛЕНЮК: «Решение правительства о запрете – бомба замедленного действия»
30.04.2023, 11:05 8
Другие виды
КРАСЮК: «Неважно, что говорит и делает Ломаченко. Он все равно украинец»
КРАСЮК: «Неважно, что говорит и делает Ломаченко. Он все равно украинец»
30.04.2023, 12:12 33
Бокс
Фантастический триллер! Тоттенхэм отыграл 3 мяча, Ливерпуль вырвал победу
Фантастический триллер! Тоттенхэм отыграл 3 мяча, Ливерпуль вырвал победу
30.04.2023, 20:30 19
Футбол
Дядя Мейвезера назвал главную проблему Ломаченко после перехода в профи
Дядя Мейвезера назвал главную проблему Ломаченко после перехода в профи
01.05.2023, 11:58 9
Бокс
Украина получила соперников по пре-квалификации отбора на Олимпиаду-2024
Украина получила соперников по пре-квалификации отбора на Олимпиаду-2024
01.05.2023, 15:36 2
Баскетбол
Шахтер vs Челси в Юношеской лиге УЕФА-2014/15. Где сейчас герои горняков
Шахтер vs Челси в Юношеской лиге УЕФА-2014/15. Где сейчас герои горняков
01.05.2023, 16:10 17
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности