Павелко вручил Блохину орден Легенда украинского футбола

По случаю Всеукраинского дня футбола и за исторический вклад в развитие украинского футбола обладатель Золотого мяча-1975 и экс-наставник национальной сборной Украины Олег Блохин получил из рук Андрея Павелко орден Легенда украинского футбола.

Отметим, что Олег Владимирович работает сопредседателем Комитета национальных сборных команд УАФ и Совета стратегического развития профессионального футбола УАФ.

«Благодарен Украинской ассоциации футбола и лично Андрею Павелко за признание и высокую оценку моей работы! Футбол опирается на связь поколений и их достижения, являющиеся стимулом для молодежи и совсем маленьких поклонников игры. Горжусь тем, что представляю именно украинскую футбольную школу, тем, что имел возможность прославлять украинский футбол на самом высоком международном уровне. Также благодарен УАФ и его руководству за возможность продолжать свою работу ради развития нашего футбола. Это особенно ценно для меня в такое чрезвычайно сложное для нашей страны время испытаний», – сказал после получения награды Олег Блохин.