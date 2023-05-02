Джокович сможет сыграть на US Open 2023
В США с 11 мая отменяют обязательную вакцинацию для приезжих
Власти США отменяют требования о вакцинации против COVID-19 с 11 мая. Это будет касаться и международных авиапассажиров.
Таким образом, невакцинированные теннисисты, в том числе и лидер мирового рейтинга Новак Джокович, смогут принять участие с Открытом чемпионате США по теннису, который состоится с 28 августа по 10 сентября.
Отметим, что сербский теннисист пропустил прошлогодний розыгрыш турнира из-за отсутствия вакцинации. Последний раз он побеждал на кортах Нью-Йорка в 2018 году.
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