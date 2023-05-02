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  4. Джокович сможет сыграть на US Open 2023
US Open
02 мая 2023, 11:20 | Обновлено 02 мая 2023, 11:40
113
0

Джокович сможет сыграть на US Open 2023

В США с 11 мая отменяют обязательную вакцинацию для приезжих

02 мая 2023, 11:20 | Обновлено 02 мая 2023, 11:40
113
0
Джокович сможет сыграть на US Open 2023
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Власти США отменяют требования о вакцинации против COVID-19 с 11 мая. Это будет касаться и международных авиапассажиров.

Таким образом, невакцинированные теннисисты, в том числе и лидер мирового рейтинга Новак Джокович, смогут принять участие с Открытом чемпионате США по теннису, который состоится с 28 августа по 10 сентября.

Отметим, что сербский теннисист пропустил прошлогодний розыгрыш турнира из-за отсутствия вакцинации. Последний раз он побеждал на кортах Нью-Йорка в 2018 году.

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Новак Джокович вакцинация US Open 2023
Источник The White House
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