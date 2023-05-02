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Украина. Премьер лига
02 мая 2023, 10:59 | Обновлено 02 мая 2023, 11:01
234
0

Динамо поздравило своего капитана с 32-летием

2 мая Сергей Сидорчук отмечает День рождения

02 мая 2023, 10:59 | Обновлено 02 мая 2023, 11:01
234
0
Динамо поздравило своего капитана с 32-летием
ФК Динамо Киев. Сергей Сидорчук

2 мая свой 32-й День рождения отмечает капитан киевского «Динамо» Сергей Сидорчук.

Сергей был представлен в качестве новичка столичной команды 21 декабря 2012 года, перейдя из запорожского «Металлурга». 10-го марта 2013-го года Сидорчук дебютировал на киевский клуб в официальных матчах в игре против «Волыни», а 11 августа 2013-го ему удалось отличиться дебютным мячом в составе «бело-синих», положив гол-красавец в ворота «Черноморца». 10 сентября 2017 года он впервые вывел команду на поле с капитанской повязкой – произошло это в матче 8-го тура чемпионата Украины против «Александрии» (3:0).

Вместе с «Динамо» Сидорчук 3 раза стал чемпионом Украины, по столько же раз выиграл национальный Кубок и Суперкубок страны.

За сборную Украины дебютировал 9 октября 2014 в матче отбора на Евро-2016 против беларуси. Игра закончилась победой Украины со счетом 2:0, в ней Сергей забил свой первый мяч за национальную команду.

«С праздником, Динамовец! Крепкого здоровья, семейного счастья, уюта, благополучия, детских улыбок, побед с «Динамо» и главное – Победы Украины над российским агрессором!» – говорится в поздравлении на официальном сайте столичного клуба.

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день рождения Сергей Сидорчук Динамо Киев
Источник ФК Динамо Киев
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