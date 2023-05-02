Костюк / Русе – Никулеску / Ниномия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала парного разряда на турнире в Мадриде
2 мая украинская теннисистка Марта Костюк продолжит выступления на турнире WTA 1000 в Мадриде в парном разряде.
В 1/4 финала украинка вместе с Еленой-Габриэлой Русе из Румынии сразится против тандема Моника Никулеску / Макото Ниномия (Румыния / Япония). Поединок состоится первым запуском. Время начала матча – 12:00 по Киеву.
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Далее по сетке победительницы матча Гауфф / Пегула [1] – Дабровски / Стефани [6].
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