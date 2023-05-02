Юрий ВЕРНИДУБ: «Проект Кривбасса может дорасти до чемпионства»

Главный тренер «Кривбасса» Юрий Вернидуб заявил, что проект криворожского клуба способен дорасти до чемпионства в украинской Премьер-лиге.

«Может ли наш проект дорасти до чемпионства? Сто процентов. Я разговаривал с Константином Караманцем (президент «Кривбасса» - прим.) не один раз. У него серьезные цели и амбиции. Дай Бог, чтобы они были реализованы.

У нас есть все, чтобы плодотворно работать и добиваться высоких целей: поля, база. Во время войны это все строить - дорогого стоит», - сказал Вернидуб в интервью на YouTube-каналу «Бомбардир».