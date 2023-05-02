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Украина. Премьер лига
02 мая 2023, 09:35 | Обновлено 02 мая 2023, 09:49
25
0

Юрий ВЕРНИДУБ: «Проект Кривбасса может дорасти до чемпионства»

Наставник «Кривбасса» – об амбициях клуба

02 мая 2023, 09:35 | Обновлено 02 мая 2023, 09:49
25
0
Юрий ВЕРНИДУБ: «Проект Кривбасса может дорасти до чемпионства»
ФК Кривбасс. Юрий Вернидуб

Главный тренер «Кривбасса» Юрий Вернидуб заявил, что проект криворожского клуба способен дорасти до чемпионства в украинской Премьер-лиге.

«Может ли наш проект дорасти до чемпионства? Сто процентов. Я разговаривал с Константином Караманцем (президент «Кривбасса» - прим.) не один раз. У него серьезные цели и амбиции. Дай Бог, чтобы они были реализованы.

У нас есть все, чтобы плодотворно работать и добиваться высоких целей: поля, база. Во время войны это все строить - дорогого стоит», - сказал Вернидуб в интервью на YouTube-каналу «Бомбардир».

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Юрий Вернидуб Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Кривбасс
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