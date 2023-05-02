Элина Свитолина – Деспина Папамихаил. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

2 мая украинская теннисистка Элина Свитолина наянет выступления на турнире WTA 125 в Сен-Мало (Франция).

В первом раунде украинка сразится против греческой спортсменки Деспины Папамихаил (№130 WTA). Встреча состоится первым запуском. Время начала матча – 12:00 по Киеву.

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Ранее теннисистки играли один раз, победила украинка.

Победительница встречи в следующем раунде сразится против четвертой сеяной Исалин Бонавентюр из Бельгии (№84 WTA).

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