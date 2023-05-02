Лестер продаст Мэддисона из-за рекордных убытков

Полузащитник сборной Англии Джеймс Мэддисон проводит последний сезон в составе «Лестера». Клуб собирается продать футболиста независимо от того, удастся ли сохранить место в АПЛ.

«Лисам» необходимо улучшить свое финансовое положение после рекордных убытков в размере 92,5 млн фунтов. За 26-летнего хавбека они хотят получить от 45 до 60 млн фунтов. Его контракт рассчитан еще на сезон.

Отмечается, что Мэддисон интересен «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэму» и «Ньюкаслу».

В этом сезоне Мэддисон сыграл 28 матчей во всех турнирах, записав на свой счет 9 голов и 8 результативных передач.