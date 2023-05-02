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  4. Лестер продаст Мэддисона из-за рекордных убытков
Англия
02 мая 2023, 08:54 | Обновлено 02 мая 2023, 09:12
382
0

Лестер продаст Мэддисона из-за рекордных убытков

«Лисы» хотят выручить с продажи хавбека от 45 до 60 млн фунтов

02 мая 2023, 08:54 | Обновлено 02 мая 2023, 09:12
382
0
Лестер продаст Мэддисона из-за рекордных убытков
Getty Images/Global Images Ukraine. Джеймс Мэддисон

Полузащитник сборной Англии Джеймс Мэддисон проводит последний сезон в составе «Лестера». Клуб собирается продать футболиста независимо от того, удастся ли сохранить место в АПЛ.

«Лисам» необходимо улучшить свое финансовое положение после рекордных убытков в размере 92,5 млн фунтов. За 26-летнего хавбека они хотят получить от 45 до 60 млн фунтов. Его контракт рассчитан еще на сезон.

Отмечается, что Мэддисон интересен «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэму» и «Ньюкаслу».

В этом сезоне Мэддисон сыграл 28 матчей во всех турнирах, записав на свой счет 9 голов и 8 результативных передач.

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Источник The Telegraph
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