Свентек идет за титулом. Определены четвертьфиналистки на турнире в Мадриде

В понедельник, 1 мая, состоялись матчи 1/8 финала грунтового турнира серии WTA 1000 в Мадриде (Испания).

Первая ракетка мира Ига Свентек в трех сетах обыграла теннисисту без флага Екатерину Александрову за 2 часа и 27 минут.

Майяр Шериф продолжает удивлять своими результатами. Представительница Египта начала выступления на соревнованиях с 1/64 финала. За 4 игры она обыграла Камиллу Джорджи, Ангелину Калинину, Каролин Гарсию и Элизе Мертенс.

Известная чешская теннисистка Барбора Крейчикова завершила участие на турнире в Мадриде, проиграв в 1/8 финала Петре Мартич.

Мадрид. 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Ига Свёнтек [1] – Екатерина Александрова [16] – 6:4, 6:7 (3:7), 6:3

Барбора Крейчикова [11] – Петра Мартич [27] – 3:6, 6:7 (1:7)



Джессика Пегула [3] – Мартина Тревизан [18] – 6:3, 2:6, 6:3

Вероника Кудерметова [12] – Дарья Касаткина [8] – 7:5, 1:6, 7:6 (6:2)

Нижняя часть сетки

Паула Бадоса [26] – Мария Саккари [9] – 4:6, 4:6

Людмила Самсонова [14] – Ирина Бегу [31] – 4:6, 4:6

Майяр Шериф – Элизе Мертенс [24] – 6:4, 0:6, 6:4

Мирра Андреева [WC] – Арина Соболенко [2] – 3:6, 1:6

Мадрид. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Ига Свёнтек [1] – Петра Мартич [27]

Джессика Пегула [3] – Вероника Кудерметова [12]

Нижняя часть сетки

Мария Саккари [9] – Ирина Бегу [31]

Майяр Шериф – Арина Соболенко [2]