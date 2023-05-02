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  4. Свентек идет за титулом. Определены четвертьфиналистки на турнире в Мадриде
WTA
02 мая 2023, 05:12 |
191
0

Свентек идет за титулом. Определены четвертьфиналистки на турнире в Мадриде

Майяр Шериф продолжает отлично выступать на кортах столицы Испании

02 мая 2023, 05:12 |
191
0
Свентек идет за титулом. Определены четвертьфиналистки на турнире в Мадриде
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

В понедельник, 1 мая, состоялись матчи 1/8 финала грунтового турнира серии WTA 1000 в Мадриде (Испания).

Первая ракетка мира Ига Свентек в трех сетах обыграла теннисисту без флага Екатерину Александрову за 2 часа и 27 минут.

Майяр Шериф продолжает удивлять своими результатами. Представительница Египта начала выступления на соревнованиях с 1/64 финала. За 4 игры она обыграла Камиллу Джорджи, Ангелину Калинину, Каролин Гарсию и Элизе Мертенс.

Известная чешская теннисистка Барбора Крейчикова завершила участие на турнире в Мадриде, проиграв в 1/8 финала Петре Мартич.

Мадрид. 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Ига Свёнтек [1] – Екатерина Александрова [16] – 6:4, 6:7 (3:7), 6:3
Барбора Крейчикова [11] – Петра Мартич [27] – 3:6, 6:7 (1:7)

Джессика Пегула [3] – Мартина Тревизан [18] – 6:3, 2:6, 6:3
Вероника Кудерметова [12] – Дарья Касаткина [8] – 7:5, 1:6, 7:6 (6:2)

Нижняя часть сетки

Паула Бадоса [26] – Мария Саккари [9] – 4:6, 4:6
Людмила Самсонова [14] – Ирина Бегу [31] – 4:6, 4:6

Майяр Шериф – Элизе Мертенс [24] – 6:4, 0:6, 6:4
Мирра Андреева [WC] – Арина Соболенко [2] – 3:6, 1:6

Мадрид. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Ига Свёнтек [1] – Петра Мартич [27]
Джессика Пегула [3] – Вероника Кудерметова [12]

Нижняя часть сетки

Мария Саккари [9] – Ирина Бегу [31]
Майяр Шериф – Арина Соболенко [2]

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WTA Мадрид Ирина-Камелия Бегу Петра Мартич Джессика Пегула Вероника Кудерметова Дарья Касаткина Екатерина Александрова Мария Саккари Арина Соболенко Барбора Крейчикова Мартина Тревизан Людмила Самсонова Паула Бадоса Элизе Мертенс Ига Свёнтек Майяр Шериф Мирра Андреева
Источник Sport.ua
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