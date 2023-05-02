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Англия
02 мая 2023, 01:20 | Обновлено 02 мая 2023, 04:04
56
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 2 мая

Важные события во всех видах спорта

02 мая 2023, 01:20 | Обновлено 02 мая 2023, 04:04
56
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 2 мая
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Во вторник, 2 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

22:00 Арсенал – Челси

Favbet 1.65 – 4.34 – 5.60

20:30 Реал Сосьедад – Реал Мадрид

Favbet 2.75 – 3.50 – 2.73

20:30 Барселона – Осасуна

Favbet 1.20 – 7.90 – 18.00

ТЕННИС

12:00 Элина Свитолина – Деспина Папамихаил

Favbet 1.10 – 7.00

ХОККЕЙ

Италия – Польша

Favbet 3.05 – 4.30 – 1.95

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Источник Sport.ua
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