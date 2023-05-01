ВИДЕО. Украинец Стасюк в Азербайджане огорчил автоголом партнеров по Сабаил

В понедельник, 1 мая, в 32-м туре чемпионата Азербайджана отношения выяснили клубы «Габала» и «Сабаил». Поединок завершился со счетом 4:2 в пользу «Габалы», которая играла на своем поле.

Автором одного из голов «Габалы» стал украинский защитник команды «Сабаил» Петр Стасюк. На 38-й минуте он в штрафной своей команды неудачно встретился с мячом и тот оказался в воротах. После автогола украинца счет в матче стал 2:0 и поражение «Сабаила» оказалось предрешенным.

В таблице чемпионата Азербайджана «Сабаил», за который из украинев также играет хавбек Максим Чех, занимает последнее, 10-е, место с 22 очками. «Габала» идет на 4-й позиции, имея 48 пунктов.