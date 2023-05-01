Третьего раза не будет. Моуринью отказался от Челси
Португальца работа по главе «пенсионеров» не привлекла
Главный тренер римского клуба «Рома» Жозе Моуриньо ответил отказом на все попытки менеджмента лондонского «Челси» вступить с ним в контакт относительно вероятности прихода на тренерский мостик команды.
Источник утверждает, что таким поступком португалец продемонстрировал стремление остаться в римском клубе и дальше.
Моуриньо даже не захотел общаться с кем-то из менеджеров «Челси», которые предпринимали попытку узнать позицию Жозе насчет очередного возвращения на «Стэмфорд Бридж».
Напомним, Жозе Моуриньо уже тренировал «Челси» с 2004 по 2007 год, а также с 2013 по 2015. Он завоевал с «синими» три титула чемпионов Англии.
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