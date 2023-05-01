Третьего раза не будет. Моуринью отказался от Челси

Главный тренер римского клуба «Рома» Жозе Моуриньо ответил отказом на все попытки менеджмента лондонского «Челси» вступить с ним в контакт относительно вероятности прихода на тренерский мостик команды.

Источник утверждает, что таким поступком португалец продемонстрировал стремление остаться в римском клубе и дальше.

Моуриньо даже не захотел общаться с кем-то из менеджеров «Челси», которые предпринимали попытку узнать позицию Жозе насчет очередного возвращения на «Стэмфорд Бридж».

Напомним, Жозе Моуриньо уже тренировал «Челси» с 2004 по 2007 год, а также с 2013 по 2015. Он завоевал с «синими» три титула чемпионов Англии.