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  4. Третьего раза не будет. Моуринью отказался от Челси
Англия
01 мая 2023, 19:06 | Обновлено 01 мая 2023, 19:26
545
0

Третьего раза не будет. Моуринью отказался от Челси

Португальца работа по главе «пенсионеров» не привлекла

01 мая 2023, 19:06 | Обновлено 01 мая 2023, 19:26
545
0
Третьего раза не будет. Моуринью отказался от Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Главный тренер римского клуба «Рома» Жозе Моуриньо ответил отказом на все попытки менеджмента лондонского «Челси» вступить с ним в контакт относительно вероятности прихода на тренерский мостик команды.

Источник утверждает, что таким поступком португалец продемонстрировал стремление остаться в римском клубе и дальше.

Моуриньо даже не захотел общаться с кем-то из менеджеров «Челси», которые предпринимали попытку узнать позицию Жозе насчет очередного возвращения на «Стэмфорд Бридж».

Напомним, Жозе Моуриньо уже тренировал «Челси» с 2004 по 2007 год, а также с 2013 по 2015. Он завоевал с «синими» три титула чемпионов Англии.

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Челси Жозе Моуриньо чемпионат Англии по футболу Рома Рим Английская Премьер-лига
Источник Corriere dello Sport
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