Определены потенциальные соперники сборной Украины в женской Лиге наций
Жеребьевка состоится 2 мая
Во вторник, 2 мая, состоится жеребьевка групп первого в истории розыгрыша женской Лиги наций УЕФА.
51 национальная команда разведены на три лиги. Лиги A и B будут состоять из 16-ти команд каждая – в четырех группах по четыре сборные. В Лигу С войдут 19 сборных – четыре группы по четыре и одна группа из трех команд.
Групповой этап назовет четырех участников финальной стадии, которая одновременно станет этапом олимпийского отбора в Париж-2024. Параллельно определятся участники стыковых матчей за повышение/понижение в классе перед квалификацией Евро-2025.
Сборная Украины выйдет на старт в Лиге В. В жеребьевке она примет участие из третьей корзины.
Корзины перед жеребьевкой женской Лиги наций УЕФА 2023/24
Лига A
Корзина 1: Англия, Германия, Франция, Швеция
Корзина 2: Испания, Нидерланды, Норвегия, Дания, Испания, Норвегия
Корзина 3: Италия, Бельгия, Австрия, Исландия, Италия, Бельгия
Корзина 4: Швейцария, Уэльс, Португалия, Шотландия
Лига В
Корзина 1: Ирландия, Польша, Чехия, Финляндия
Корзина 2: Сербия, Словения, Северная Ирландия, Румыния
Корзина 3: Украина, Босния и Герцеговина, Словакия, Венгрия
Корзина 4: Греция, Хорватия, Беларусь, Албания
Лига С
Корзина 1: Мальта, Израиль, Азербайджан, Турция, Северная Македония
Корзина 2: Косово, Черногория, Люксембург, Эстония, Молдова
Корзина 3: Литва, Казахстан, Латвия, Болгария, Кипр
Корзина 4: Фарерские острова, Грузия, Армения, Грузия, Андорра
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