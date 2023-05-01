Определены потенциальные соперники сборной Украины в женской Лиге наций

Во вторник, 2 мая, состоится жеребьевка групп первого в истории розыгрыша женской Лиги наций УЕФА.

51 национальная команда разведены на три лиги. Лиги A и B будут состоять из 16-ти команд каждая – в четырех группах по четыре сборные. В Лигу С войдут 19 сборных – четыре группы по четыре и одна группа из трех команд.

Групповой этап назовет четырех участников финальной стадии, которая одновременно станет этапом олимпийского отбора в Париж-2024. Параллельно определятся участники стыковых матчей за повышение/понижение в классе перед квалификацией Евро-2025.

Сборная Украины выйдет на старт в Лиге В. В жеребьевке она примет участие из третьей корзины.

Корзины перед жеребьевкой женской Лиги наций УЕФА 2023/24

Лига A

Корзина 1: Англия, Германия, Франция, Швеция

Корзина 2: Испания, Нидерланды, Норвегия, Дания, Испания, Норвегия

Корзина 3: Италия, Бельгия, Австрия, Исландия, Италия, Бельгия

Корзина 4: Швейцария, Уэльс, Португалия, Шотландия

Лига В

Корзина 1: Ирландия, Польша, Чехия, Финляндия

Корзина 2: Сербия, Словения, Северная Ирландия, Румыния

Корзина 3: Украина, Босния и Герцеговина, Словакия, Венгрия

Корзина 4: Греция, Хорватия, Беларусь, Албания

Лига С

Корзина 1: Мальта, Израиль, Азербайджан, Турция, Северная Македония

Корзина 2: Косово, Черногория, Люксембург, Эстония, Молдова

Корзина 3: Литва, Казахстан, Латвия, Болгария, Кипр

Корзина 4: Фарерские острова, Грузия, Армения, Грузия, Андорра