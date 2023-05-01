ФОТО. Лунин купил перчатки Усика на благотворительном аукционе Зозули
Вырученные средства пошли на покупку двух автомобилей для ВСУ
Голкипер испанского футбольного клуба «Реал» Андрей Лунин купил перчатки украинского боксера Александра Усика на благотворительном аукционе, который организовал экс-футболист Роман Зозуля.
Зозуля, который сейчас активно проводит волонтерскую деятельность, отчитался о проведении аукциона в своем Instagram:
«Разыграли Усика - купили 2 машины. Недавно вместе с Ассоциацией украинцев Алкалы провели аукцион, в котором главным лотом были боксерские перчатки Александра Усика. Оказалось, что Андрей Лунин давний фанат Александра, поэтому его ставка стала самой высокой.
На вырученные средства нам удалось приобрести 2 машины нашим чемпионам на Бахмутское направление. Благодарю всех, кто организовал аукцион и принимал в нем участие. Все мы болельщики одной команды и работаем на ее победу».
ФОТО. Лунин купил перчатки Усика на благотворительном аукционе Зозули
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