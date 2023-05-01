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01 мая 2023, 18:15 |
402
0

ФОТО. Лунин купил перчатки Усика на благотворительном аукционе Зозули

Вырученные средства пошли на покупку двух автомобилей для ВСУ

01 мая 2023, 18:15 |
402
0
ФОТО. Лунин купил перчатки Усика на благотворительном аукционе Зозули
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Голкипер испанского футбольного клуба «Реал» Андрей Лунин купил перчатки украинского боксера Александра Усика на благотворительном аукционе, который организовал экс-футболист Роман Зозуля.

Зозуля, который сейчас активно проводит волонтерскую деятельность, отчитался о проведении аукциона в своем Instagram:

«Разыграли Усика - купили 2 машины. Недавно вместе с Ассоциацией украинцев Алкалы провели аукцион, в котором главным лотом были боксерские перчатки Александра Усика. Оказалось, что Андрей Лунин давний фанат Александра, поэтому его ставка стала самой высокой.

На вырученные средства нам удалось приобрести 2 машины нашим чемпионам на Бахмутское направление. Благодарю всех, кто организовал аукцион и принимал в нем участие. Все мы болельщики одной команды и работаем на ее победу».

ФОТО. Лунин купил перчатки Усика на благотворительном аукционе Зозули

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фото аукцион благотворительность волонтеры Роман Зозуля Александр Усик Андрей Лунин российско-украинская война
Источник Instagram
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