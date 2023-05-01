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  4. ВИДЕО. Соболева проигнорировала теннисистку, поддержавшую вторжение россии
ITF
01 мая 2023, 17:57 |
274
0

ВИДЕО. Соболева проигнорировала теннисистку, поддержавшую вторжение россии

К сожалению, украинка не смога выйти в основную сетку 100-тысячника в Германии, проиграв Аншбе

01 мая 2023, 17:57 |
274
0
ВИДЕО. Соболева проигнорировала теннисистку, поддержавшую вторжение россии
ITF. Анастасия Соболева

Украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA 546) не смогла пробиться в основу грунтового турнира серии ITF W100 в Висбадене (Германия).

В финале квалификации соревнований украинка в двух сетах проиграла Амине Аншбе (WTA 278) из рф за 1 час и 45 минут.

ITF W100 Висбаден. Грунт. Квалификация

Амина Аншба – Анастасия Соболева (Украина) – 6:3, 6:2

В середине апреля Аншба попала под санкции Украины за поддержку военного вторжения россии.

После завершения поединка Амина протянула руку Анастасии, однако украинка просто прошла мимо.

ВИДЕО. Соболева проигнорировала теннисистку, поддержавшую вторжение рф

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ITF Висбаден Амина Аншба Анастасия Соболева российско-украинская война видео
Источник Sport.ua
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