ВИДЕО. Соболева проигнорировала теннисистку, поддержавшую вторжение россии

Украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA 546) не смогла пробиться в основу грунтового турнира серии ITF W100 в Висбадене (Германия).

В финале квалификации соревнований украинка в двух сетах проиграла Амине Аншбе (WTA 278) из рф за 1 час и 45 минут.

ITF W100 Висбаден. Грунт. Квалификация

Амина Аншба – Анастасия Соболева (Украина) – 6:3, 6:2

В середине апреля Аншба попала под санкции Украины за поддержку военного вторжения россии.

После завершения поединка Амина протянула руку Анастасии, однако украинка просто прошла мимо.

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