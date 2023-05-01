WTA01 мая 2023, 16:58 | Обновлено 01 мая 2023, 17:37
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Ястремская узнала соперницу по первому кругу турнира в Каталонии
Украинка сыграет в Реусе
01 мая 2023, 16:58 | Обновлено 01 мая 2023, 17:37
246
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Украинская теннисистка Даяна Ястремская узнала соперницу по первому кругу турнира WTA 125, который состоится в городке Реус (Каталония, Испания) со 2-го по 7-е мая.
Путевку в 1/8 финала соревнований украинка разыграет во встрече с испанкой Сарой Соррибес-Тормо (№102 WTA).
Призовой фонд турнира Catalonia Open WTA 125 в Реусе составит 115,000 долларов.
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