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WTA
01 мая 2023, 16:58 | Обновлено 01 мая 2023, 17:37
246
0

Ястремская узнала соперницу по первому кругу турнира в Каталонии

Украинка сыграет в Реусе

01 мая 2023, 16:58 | Обновлено 01 мая 2023, 17:37
246
0
Ястремская узнала соперницу по первому кругу турнира в Каталонии
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская узнала соперницу по первому кругу турнира WTA 125, который состоится в городке Реус (Каталония, Испания) со 2-го по 7-е мая.

Путевку в 1/8 финала соревнований украинка разыграет во встрече с испанкой Сарой Соррибес-Тормо (№102 WTA).

Призовой фонд турнира Catalonia Open WTA 125 в Реусе составит 115,000 долларов.

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Даяна Ястремская WTA Реус Сара Соррибес-Тормо
Источник WTA
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