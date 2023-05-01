Ястремская узнала соперницу по первому кругу турнира в Каталонии

Украинская теннисистка Даяна Ястремская узнала соперницу по первому кругу турнира WTA 125, который состоится в городке Реус (Каталония, Испания) со 2-го по 7-е мая.

Путевку в 1/8 финала соревнований украинка разыграет во встрече с испанкой Сарой Соррибес-Тормо (№102 WTA).

Призовой фонд турнира Catalonia Open WTA 125 в Реусе составит 115,000 долларов.