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Украина. Вторая лига
01 мая 2023, 16:34 | Обновлено 01 мая 2023, 16:40
45
0

Реал Фарма и Левый берег сыграли вничью в спарринге

Гости преодолели около 500 километров из столицы в Одессу ради спарринга

01 мая 2023, 16:34 | Обновлено 01 мая 2023, 16:40
45
0
Реал Фарма и Левый берег сыграли вничью в спарринге
ФК Реал Фарма

Пропускавший игру в 14-м туре чемпионата Второй лиги одесский «Реал Фарма» в связи со снятием с соревнований «Рубикона» накануне провел контрольный матч.

В роли спарринг-партнера «фармацевтов» выступил вышедший из отпуска столичный «Левый берег», который с этой целью преодолел около 500 километров на пути из Киева в Одессу.

Поединок, проходивший на домашней арене одесской команды – стадионе «Иван», завершился вничью, 0:0. В нем острее выглядел «Левый берег», который создал ряд голевых моментов, но не использовал их.

В стартовом составе «Реала Фармы» в этом матче принимал участие 57-летний играющий президент клуба Николай Лиховидов, который продолжает выходить на поле и в официальных играх нынешней весны.

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Реал Фарма Левый берег товарищеские матчи
Источник UA-Football
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