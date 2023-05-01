Реал Фарма и Левый берег сыграли вничью в спарринге

Пропускавший игру в 14-м туре чемпионата Второй лиги одесский «Реал Фарма» в связи со снятием с соревнований «Рубикона» накануне провел контрольный матч.

В роли спарринг-партнера «фармацевтов» выступил вышедший из отпуска столичный «Левый берег», который с этой целью преодолел около 500 километров на пути из Киева в Одессу.

Поединок, проходивший на домашней арене одесской команды – стадионе «Иван», завершился вничью, 0:0. В нем острее выглядел «Левый берег», который создал ряд голевых моментов, но не использовал их.

В стартовом составе «Реала Фармы» в этом матче принимал участие 57-летний играющий президент клуба Николай Лиховидов, который продолжает выходить на поле и в официальных играх нынешней весны.