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Англия
01 мая 2023, 15:56 | Обновлено 01 мая 2023, 16:11
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ВИДЕО Артета и Лэмпард поделились планами на лондонское дерби

Тренеры «Арсенала» и «Челси» – о готовности команд

01 мая 2023, 15:56 | Обновлено 01 мая 2023, 16:11
150
0
ВИДЕО Артета и Лэмпард поделились планами на лондонское дерби
Getty Images/Global Images Ukraine. Фрэнк Лэмпард и Микель Артета (справа)

Менеджер лондонского «Арсенала» Микель Артета и временный главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард в преддверии очного поединка команд в 34-м туре английской Премьер-лиги рассказали о настрое, с которым их подопечные подходят к игре.

Встреча «Арсенал» – «Челси» состоится во вторник, 2 мая, начало – в 22:00 по Киеву.

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Микель Артета Фрэнк Лэмпард Арсенал - Челси чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига видео
Источник Sport.ua
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