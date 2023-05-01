ВИДЕО Артета и Лэмпард поделились планами на лондонское дерби

Менеджер лондонского «Арсенала» Микель Артета и временный главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард в преддверии очного поединка команд в 34-м туре английской Премьер-лиги рассказали о настрое, с которым их подопечные подходят к игре.

Встреча «Арсенал» – «Челси» состоится во вторник, 2 мая, начало – в 22:00 по Киеву.