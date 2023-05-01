Англия01 мая 2023, 15:56 | Обновлено 01 мая 2023, 16:11
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ВИДЕО Артета и Лэмпард поделились планами на лондонское дерби
Тренеры «Арсенала» и «Челси» – о готовности команд
01 мая 2023, 15:56 | Обновлено 01 мая 2023, 16:11
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Менеджер лондонского «Арсенала» Микель Артета и временный главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард в преддверии очного поединка команд в 34-м туре английской Премьер-лиги рассказали о настрое, с которым их подопечные подходят к игре.
Встреча «Арсенал» – «Челси» состоится во вторник, 2 мая, начало – в 22:00 по Киеву.
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