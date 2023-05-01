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  4. Николай ШАПАРЕНКО: «Счастлив вернуться в общую группу»
Украина. Премьер лига
01 мая 2023, 15:28 |
651
0

Николай ШАПАРЕНКО: «Счастлив вернуться в общую группу»

Хавбек «Динамо» – о возвращении в строй после травмы

01 мая 2023, 15:28 |
651
0
Николай ШАПАРЕНКО: «Счастлив вернуться в общую группу»
ФК Динамо Киев. Николай Шапаренко

24-летний полузащитник «Динамо» Николай Шапаренко прокомментировал свое возвращение в общую группу киевской команды.

«Счастлив быть дома в Украине. И вернуться в общую группу», - написал Шапаренко в Instagram.

Ведущий хавбек «Динамо» и сборной Украины получил разрыв крестообразной связки колена в сентябре в матче Лиги Европы. Футболист проходил реабилитацию в Бельгии.

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Николай Шапаренко Динамо Киев травма
Источник Instagram
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