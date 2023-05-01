Николай ШАПАРЕНКО: «Счастлив вернуться в общую группу»

24-летний полузащитник «Динамо» Николай Шапаренко прокомментировал свое возвращение в общую группу киевской команды.

«Счастлив быть дома в Украине. И вернуться в общую группу», - написал Шапаренко в Instagram.

Ведущий хавбек «Динамо» и сборной Украины получил разрыв крестообразной связки колена в сентябре в матче Лиги Европы. Футболист проходил реабилитацию в Бельгии.