Украина. Премьер лига01 мая 2023, 15:28 |
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Николай ШАПАРЕНКО: «Счастлив вернуться в общую группу»
Хавбек «Динамо» – о возвращении в строй после травмы
01 мая 2023, 15:28 |
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24-летний полузащитник «Динамо» Николай Шапаренко прокомментировал свое возвращение в общую группу киевской команды.
«Счастлив быть дома в Украине. И вернуться в общую группу», - написал Шапаренко в Instagram.
Ведущий хавбек «Динамо» и сборной Украины получил разрыв крестообразной связки колена в сентябре в матче Лиги Европы. Футболист проходил реабилитацию в Бельгии.
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