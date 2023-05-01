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01 мая 2023, 15:15 | Обновлено 01 мая 2023, 15:19
178
0

Роналду намерен покинуть Саудовскую Аравию. Ему интересно будущее в Реале

Португалец планирует перспективы без клуба «Аль-Наср»

01 мая 2023, 15:15 | Обновлено 01 мая 2023, 15:19
178
0
Роналду намерен покинуть Саудовскую Аравию. Ему интересно будущее в Реале
ФК Аль-Наср. Криштиану Роналду

Нападающий клуба «Аль-Наср» из Эр-Рияда Криштиану Роналду хочет покинуть Саудовскую Аравию. В его значится возвращение в Мадрид, где он в свое время играл за «Реал».

Роналду якобы не чувствует себя комфортно в Саудовской Аравии, к менталитету жизни которой он до сих пор не адаптировался. Криштиану не может привыкнуть к культуре и обычаям страны, мешает ему и языковой барьер. 38-летний игрок намерен вернуться в Мадрид, где провел девять лет, играя за «Реал».

Сообщается, будто президент «Реала» Флорентино Перес готов предложить Роналду работу в клубу в качестве посла. Есть вероятность, что Криштиану может стать спортивным директором «сливочных».

Напомним, в декабре 2022 года Криштиану Роналду на правах свободного агента подписал контракт с «Аль-Насром».

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Аль-Наср Эр-Рияд Криштиану Роналду Реал Мадрид
Источник El Nacional
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Комментарии 1
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Serhii P.
Сумніваюсь, що він відмовиться від такого "жирного" контракту. Плюс може бути прописаний великий штраф за дострокове розірвання.
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