Роналду намерен покинуть Саудовскую Аравию. Ему интересно будущее в Реале

Нападающий клуба «Аль-Наср» из Эр-Рияда Криштиану Роналду хочет покинуть Саудовскую Аравию. В его значится возвращение в Мадрид, где он в свое время играл за «Реал».

Роналду якобы не чувствует себя комфортно в Саудовской Аравии, к менталитету жизни которой он до сих пор не адаптировался. Криштиану не может привыкнуть к культуре и обычаям страны, мешает ему и языковой барьер. 38-летний игрок намерен вернуться в Мадрид, где провел девять лет, играя за «Реал».

Сообщается, будто президент «Реала» Флорентино Перес готов предложить Роналду работу в клубу в качестве посла. Есть вероятность, что Криштиану может стать спортивным директором «сливочных».

Напомним, в декабре 2022 года Криштиану Роналду на правах свободного агента подписал контракт с «Аль-Насром».