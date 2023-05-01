Контракт для рекордсмена. Ман Сити хочет переоформить договор Холанда
Готовы продлить договор на два года
По информации британских СМИ, «Манчестер Сити» готов начать с Эрлингом Холандом переговоры о подписании нового контракта, хотя игрок перешел в команду только минувшим летом.
Клуб хочет отметить невероятную результативность форварда повышением зарплаты, а также увеличением срока договора на два сезона – до лета 2029 года.
А вот вопрос с клаусулой остается открытым. Ранее сообщалось, что определенная сумма отступных начнет действовать с лета 2024 года, но тренер Хосеп Гвардиола это опровергал.
В нынешнем сезоне Холанд забил 50 голов.
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