Хакими может перейти в Манчестер Юнайтед

Английский «Манчестер Юнайтед» намерен усилить позицию правого защитника в летнее трансферное окно.

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в подписании игрока ПСЖ и сборной Марокко Ашрафа Хакими. В услугах Хакими также заинтересован «Челси», но именно «Юнайтед» видится фаворитом в борьбе за футболиста.

По слухам, «красные дьяволы» готовы заплатить за Хакими порядка 60 млн евро. Сам игрок не против возможности продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.