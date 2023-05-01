Англия01 мая 2023, 13:00 | Обновлено 01 мая 2023, 13:20
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Хакими может перейти в Манчестер Юнайтед
Также в подписании марокканца заинтересован «Челси»
01 мая 2023, 13:00 | Обновлено 01 мая 2023, 13:20
216
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Английский «Манчестер Юнайтед» намерен усилить позицию правого защитника в летнее трансферное окно.
«Манчестер Юнайтед» заинтересован в подписании игрока ПСЖ и сборной Марокко Ашрафа Хакими. В услугах Хакими также заинтересован «Челси», но именно «Юнайтед» видится фаворитом в борьбе за футболиста.
По слухам, «красные дьяволы» готовы заплатить за Хакими порядка 60 млн евро. Сам игрок не против возможности продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.
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