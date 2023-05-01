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Англия
01 мая 2023, 13:00 | Обновлено 01 мая 2023, 13:20
216
0

Хакими может перейти в Манчестер Юнайтед

Также в подписании марокканца заинтересован «Челси»

01 мая 2023, 13:00 | Обновлено 01 мая 2023, 13:20
216
0
Хакими может перейти в Манчестер Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine. Ашраф Хакими

Английский «Манчестер Юнайтед» намерен усилить позицию правого защитника в летнее трансферное окно.

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в подписании игрока ПСЖ и сборной Марокко Ашрафа Хакими. В услугах Хакими также заинтересован «Челси», но именно «Юнайтед» видится фаворитом в борьбе за футболиста.

По слухам, «красные дьяволы» готовы заплатить за Хакими порядка 60 млн евро. Сам игрок не против возможности продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

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Манчестер Юнайтед Ашраф Хакими трансферы трансферы АПЛ трансферы Лиги 1 ПСЖ Челси
Источник Football Insider
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