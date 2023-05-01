Украина. Премьер лига01 мая 2023, 13:13 |
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Дмитрий РИЗНЫК: «Только пришел в Шахтер – сразу травма. Три месяца»
Игрок в этом сезоне не сыграет
01 мая 2023, 13:13 |
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Вратарь «Шахтера» Дмитрий Ризнык рассказал о своей травме, которую игрок получил в середине марта вскоре после перехода в команду из «Ворсклы».
«Только пришел в новую команду, пытался что-то доказывать, конкурировать за место в старте, а вышло так, что травмировался. Мысли были, чтобы не очень долго пропустить, но сказали, что три месяца нужно. Было тяжело сперва».
«На днях буду делать МРТ, тогда поймем, сколько еще нужно времени», – сказал Ризнык.
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