Не лучший календарь. Сможет ли Эвертон Миколенко остаться в АПЛ?

За пять матчей до конца чемпионата Англии одним из претендентов на вылет из АПЛ довольно неожиданно является «Эвертон», который в последние годы мог похвастаться солидным трансферным бюджетом.

Сегодня в 22:00 команда Шона Дайча начнет важнейший матч против соседа по подвалу таблицы «Лестера», у которого на один пункт больше.

Стоит сказать, что у Виталия Миколенко и партнеров очень непростой календарь последних матчей. После «Лестера» команда сыграет против мощного «Брайтона», главного претендента на титул «Манчестер Сити», а также «Вулверхэмптона» и «Борнмута», которые еще не гарантировали себе место в АПЛ на новый сезон.

Сейчас «Эвертон» находится на серии из шести матчей без побед, зависнув на 19-й позиции. Сможет ли Миколенко избежать Чемпионшипа?