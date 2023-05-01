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  4. Не лучший календарь. Сможет ли Эвертон Миколенко остаться в АПЛ?
Англия
01 мая 2023, 12:48 |
824
6

Не лучший календарь. Сможет ли Эвертон Миколенко остаться в АПЛ?

Украинец рискует неожиданно оказаться в Чемпионшипе

01 мая 2023, 12:48 |
824
6
Не лучший календарь. Сможет ли Эвертон Миколенко остаться в АПЛ?
Getty Images/Global Images Ukraine

За пять матчей до конца чемпионата Англии одним из претендентов на вылет из АПЛ довольно неожиданно является «Эвертон», который в последние годы мог похвастаться солидным трансферным бюджетом.

Сегодня в 22:00 команда Шона Дайча начнет важнейший матч против соседа по подвалу таблицы «Лестера», у которого на один пункт больше.

Стоит сказать, что у Виталия Миколенко и партнеров очень непростой календарь последних матчей. После «Лестера» команда сыграет против мощного «Брайтона», главного претендента на титул «Манчестер Сити», а также «Вулверхэмптона» и «Борнмута», которые еще не гарантировали себе место в АПЛ на новый сезон.

Сейчас «Эвертон» находится на серии из шести матчей без побед, зависнув на 19-й позиции. Сможет ли Миколенко избежать Чемпионшипа?

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Источник Sport.ua
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Комментарии 6
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Andre Chil
Да нормальний календар, половина ігор з прямими конкурентами, вигравай, і шансів залишиться великі
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+1
nick07
та навіть якщо не зможе, то і в чемпіоншіпі конкуренція потужніша ніж в УПЛ.
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+1
fitnes_sports066
Сегодняшняя игра всё решит. Если выиграют останутся  в АПЛ 
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0
Springfield
Эвертон может поменяться местами с Ноттингем Форест.  У тех шансы набрать 3-4 очка.  Значит Эвертону точно надо взять 7!
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0
BUROSTAVOK
Сьогодні не просто Лиси против Ірисок,сьогодні Тете,против Миколенка)
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0
ALKOSruLKA
якщо сьогодні не обіграють Лестер (а на виїзді це зробити майже нереально), то вилетять однозначно. По-суті, сьогодні гра за 6 балів...
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0
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