Микель АРТЕТА: «Нужно признать: Ман Сити поднял игру на иной уровень»

Наставник «Арсенала» Микель Артета согласен с тем, что «Манчестер Сити» справедливо обыграл его команду на минувшей неделе и гарантировал себе перевес в борьбе за титул АПЛ.

«У нас заняло какое-то время, чтобы пережить то, что случилось в прошлом матче. Мы не хотим это принимать, но нужно признать: «Манчестер Сити» поднял игру на новый уровень, которого мы еще не достигли. Они были лучше и заслуженно победили».

«Титул уже не в наших руках. Нам остается только выигрывать матчи, остальное зависит от команды Гвардиолы».

«Теперь нас ждет матч против «Челси». Сложно предсказать, каким наш соперник выйдет на поле, но нам нужна только победа», — сказал Артета.