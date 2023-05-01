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  4. Микель АРТЕТА: «Нужно признать: Ман Сити поднял игру на иной уровень»
Англия
01 мая 2023, 12:31 | Обновлено 01 мая 2023, 12:32
1184
8

Микель АРТЕТА: «Нужно признать: Ман Сити поднял игру на иной уровень»

Титул уже не в руках лондонской команды

01 мая 2023, 12:31 | Обновлено 01 мая 2023, 12:32
1184
8
Микель АРТЕТА: «Нужно признать: Ман Сити поднял игру на иной уровень»
Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник «Арсенала» Микель Артета согласен с тем, что «Манчестер Сити» справедливо обыграл его команду на минувшей неделе и гарантировал себе перевес в борьбе за титул АПЛ.

«У нас заняло какое-то время, чтобы пережить то, что случилось в прошлом матче. Мы не хотим это принимать, но нужно признать: «Манчестер Сити» поднял игру на новый уровень, которого мы еще не достигли. Они были лучше и заслуженно победили».

«Титул уже не в наших руках. Нам остается только выигрывать матчи, остальное зависит от команды Гвардиолы».

«Теперь нас ждет матч против «Челси». Сложно предсказать, каким наш соперник выйдет на поле, но нам нужна только победа», — сказал Артета.

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Арсенал Лондон Микель Артета Александр Зинченко Манчестер Сити чемпионат Англии по футболу
Источник BBC
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Комментарии 8
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ALKOSruLKA
Багато очок в.рали з середняками і аутсайдерами... з МС - взагалі без шансів...
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+1
DmitrySviridon
просрали чемпионство, которое было в руках и даже не смотря на проигрыш будущий от МанСити. Нужно было просто выигрывать все игры, которых осталось не так много. было преимущество больше чем в две игры. Потеряли концентрацию и расслабились там, где вышли на поле и думали, что очки уже в кармане еще до начала матча и за это были наказаны и потеряли титул из рук. 
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0
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Nordenus
Да нет, это как раз Арсенал все слил, а МС на своем уровне...
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-1
nick07
так, титул упустили, але і срібні медалі вже навряд чи втечуть
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-1
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BUROSTAVOK
Де ці всі люди які писали,що Гвардіола мудак,тому що Зінчука просрав???Як на мене це була вивірена многоходовочка)))
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-1
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