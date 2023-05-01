Хавбек Баварии: «Пресса просто уничтожает нас. Это не помогает»

Полузащитник «Баварии» Леон Горецка не очень доволен тем, как немецкая пресса оценивает выступления команды в нынешнем сезоне.

«В целом, очень много шума вокруг нашей команды. Пресса просто уничтожает игроков в последнее время, и это нам точно не помогает. И в этом приятного мало, независимо от того, какие результаты».

«Сейчас нам приходится со многим справляться», — сказал Горецка.

Мюнхенцы вылетели из Лиги чемпионов и Кубка Германии, а в Бундеслиге лидируют, опережая «Боруссию» Дортмунд на 1 пункт.