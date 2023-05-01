Германия01 мая 2023, 11:50 | Обновлено 01 мая 2023, 11:51
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Хавбек Баварии: «Пресса просто уничтожает нас. Это не помогает»
Леон Горецка понимает, что у команды непростой сезон
01 мая 2023, 11:50 | Обновлено 01 мая 2023, 11:51
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Полузащитник «Баварии» Леон Горецка не очень доволен тем, как немецкая пресса оценивает выступления команды в нынешнем сезоне.
«В целом, очень много шума вокруг нашей команды. Пресса просто уничтожает игроков в последнее время, и это нам точно не помогает. И в этом приятного мало, независимо от того, какие результаты».
«Сейчас нам приходится со многим справляться», — сказал Горецка.
Мюнхенцы вылетели из Лиги чемпионов и Кубка Германии, а в Бундеслиге лидируют, опережая «Боруссию» Дортмунд на 1 пункт.
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