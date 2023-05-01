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Германия
01 мая 2023, 11:50 | Обновлено 01 мая 2023, 11:51
158
0

Хавбек Баварии: «Пресса просто уничтожает нас. Это не помогает»

Леон Горецка понимает, что у команды непростой сезон

01 мая 2023, 11:50 | Обновлено 01 мая 2023, 11:51
158
0
Хавбек Баварии: «Пресса просто уничтожает нас. Это не помогает»
Getty Images/Global Images Ukraine

Полузащитник «Баварии» Леон Горецка не очень доволен тем, как немецкая пресса оценивает выступления команды в нынешнем сезоне.

«В целом, очень много шума вокруг нашей команды. Пресса просто уничтожает игроков в последнее время, и это нам точно не помогает. И в этом приятного мало, независимо от того, какие результаты».

«Сейчас нам приходится со многим справляться», — сказал Горецка.

Мюнхенцы вылетели из Лиги чемпионов и Кубка Германии, а в Бундеслиге лидируют, опережая «Боруссию» Дортмунд на 1 пункт.

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Бавария Леон Горецка чемпионат Германии по футболу
Источник Фабрицио Романо
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