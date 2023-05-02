Стали известны все пары 1/8 финала на грунтовом Мастерсе в Мадриде
Лучше всех на турнире пока выступают испанцы и немцы
Состоялись все матчи третьего раунда на грунтовом Мастерсе в Мадриде.
Не смогли пробиться в 1/8 финала шестой номер посева Хольгер Руне, 11-сеяный британец Кэмерон Норри, а также 12-й сеяный поляк Хуберт Хуркач и 16-й номер посева Алекс Де Минаур из Австралии.
Мадрид. Пары 1/8 финала
Верхняя часть сетки
Карлос Алькарас [1] – Александр Зверев [13]
Карен Хачанов [10] – Андрей Рублев [5]
Хауме Муньяр – Даниэль Альтмайер
Борна Чорич [17] – Алехандро Давидович Фокина [29]
Нижняя часть сетки
Ян-Леннард Штруфф [LL] – Педро Качин
Бернабе Сапата Миральес – Стефанос Циципас [4]
Тейлор Фритц [8] – Чжан Чжичжень
Аслан Карацев [Q] – Даниил Медведев [2]
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