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ATP
02 мая 2023, 09:25 | Обновлено 02 мая 2023, 09:27
383
0

Стали известны все пары 1/8 финала на грунтовом Мастерсе в Мадриде

Лучше всех на турнире пока выступают испанцы и немцы

02 мая 2023, 09:25 | Обновлено 02 мая 2023, 09:27
383
0
Стали известны все пары 1/8 финала на грунтовом Мастерсе в Мадриде
Getty Images/Global Images Ukraine. Стефанос Циципас

Состоялись все матчи третьего раунда на грунтовом Мастерсе в Мадриде.

Не смогли пробиться в 1/8 финала шестой номер посева Хольгер Руне, 11-сеяный британец Кэмерон Норри, а также 12-й сеяный поляк Хуберт Хуркач и 16-й номер посева Алекс Де Минаур из Австралии.

Мадрид. Пары 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Карлос Алькарас [1] – Александр Зверев [13]
Карен Хачанов [10] – Андрей Рублев [5]

Хауме Муньяр – Даниэль Альтмайер
Борна Чорич [17] – Алехандро Давидович Фокина [29]

Нижняя часть сетки

Ян-Леннард Штруфф [LL] – Педро Качин
Бернабе Сапата Миральес – Стефанос Циципас [4]

Тейлор Фритц [8] – Чжан Чжичжень
Аслан Карацев [Q] – Даниил Медведев [2]

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ATP Мадрид Карлос Алькарас (теннисист) Александр Зверев Карен Хачанов Андрей Рублев Хауме Муньяр Даниэль Альтмайер Борна Чорич Алехандро Давидович-Фокина Ян-Леннард Штруфф Педро Качин Бернабе Сапата Миральес Стефанос Циципас Тейлор Фритц Чжан Чжичжень Аслан Карацев Даниил Медведев
Источник Sport.ua
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