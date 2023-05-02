Стали известны все пары 1/8 финала на грунтовом Мастерсе в Мадриде

Состоялись все матчи третьего раунда на грунтовом Мастерсе в Мадриде.

Не смогли пробиться в 1/8 финала шестой номер посева Хольгер Руне, 11-сеяный британец Кэмерон Норри, а также 12-й сеяный поляк Хуберт Хуркач и 16-й номер посева Алекс Де Минаур из Австралии.

Мадрид. Пары 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Карлос Алькарас [1] – Александр Зверев [13]

Карен Хачанов [10] – Андрей Рублев [5]

Хауме Муньяр – Даниэль Альтмайер

Борна Чорич [17] – Алехандро Давидович Фокина [29]

Нижняя часть сетки

Ян-Леннард Штруфф [LL] – Педро Качин

Бернабе Сапата Миральес – Стефанос Циципас [4]

Тейлор Фритц [8] – Чжан Чжичжень

Аслан Карацев [Q] – Даниил Медведев [2]