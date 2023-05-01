Англия01 мая 2023, 07:00 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 1 мая
Важные события во всех видах спорта
01 мая 2023, 07:00 |
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В понедельник, 1 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
13:00 ЛНЗ – Полесье
22:00 Лестер – Эвертон
22:00 Севилья – Жирона
ТЕННИС
13:00 Максим Хаукес – Виталий Сачко
22:30 Ига Свентек – Екатерина Александрова
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