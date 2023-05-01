Підтримай кібервплив Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 1 мая
Англия
01 мая 2023, 07:00 |
106
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 1 мая

Важные события во всех видах спорта

01 мая 2023, 07:00 |
106
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 1 мая
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

В понедельник, 1 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

13:00 ЛНЗ – Полесье

Favbet 2.86 – 2.95 – 2.42

22:00 Лестер – Эвертон

Favbet 2.05 – 3.68 – 3.90

22:00 Севилья – Жирона

Favbet 2.00 – 3.74 – 4.02

ТЕННИС

13:00 Максим Хаукес – Виталий Сачко

Favbet 2.50 – 1.51

22:30 Ига Свентек – Екатерина Александрова

Favbet 1.07 – 6.30

По теме:
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 30 апреля
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 29 апреля
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 28 апреля
прогнозы букмекеров FavBet главные матчи дня Ставка от Фавбет
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Оболонь – Карпаты – 1:2. Скандал, шедевр на 90+11. Видео голов и обзор
Футбол | 30 апреля 2023, 07:31 3
Оболонь – Карпаты – 1:2. Скандал, шедевр на 90+11. Видео голов и обзор
Оболонь – Карпаты – 1:2. Скандал, шедевр на 90+11. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча Первой лиги чемпионата Украины

Второй суперкамбэк Бреселя. Определены финалисты ЧМ-2023 по снукеру
Снукер | 30 апреля 2023, 07:45 4
Второй суперкамбэк Бреселя. Определены финалисты ЧМ-2023 по снукеру
Второй суперкамбэк Бреселя. Определены финалисты ЧМ-2023 по снукеру

Главный трофей в Шеффилде разыграют Люка Бресель и Марк Селби

Известна причина отсутствия Малиновского в составе Марселя в игре с Осером
Футбол | 01.05.2023, 03:00
Известна причина отсутствия Малиновского в составе Марселя в игре с Осером
Известна причина отсутствия Малиновского в составе Марселя в игре с Осером
Впереди – только Ширер. Кейн вышел на 2-е место в реестре голеадоров АПЛ
Футбол | 01.05.2023, 02:39
Впереди – только Ширер. Кейн вышел на 2-е место в реестре голеадоров АПЛ
Впереди – только Ширер. Кейн вышел на 2-е место в реестре голеадоров АПЛ
КРАСЮК: «Неважно, что говорит и делает Ломаченко. Он все равно украинец»
Бокс | 30.04.2023, 12:12
КРАСЮК: «Неважно, что говорит и делает Ломаченко. Он все равно украинец»
КРАСЮК: «Неважно, что говорит и делает Ломаченко. Он все равно украинец»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Разница голов недостаточная. Украина победила Румынию, но не вышла на Евро
Разница голов недостаточная. Украина победила Румынию, но не вышла на Евро
30.04.2023, 20:34 7
Другие виды
ВИДЕО. Почему Свитолина больше не побеждает? «Ответ» лежит у Зеленского
ВИДЕО. Почему Свитолина больше не побеждает? «Ответ» лежит у Зеленского
29.04.2023, 18:33 3
Теннис
Удачный почин СаШо, волевая победа Шахтера, успехи Зари и Днепра-1
Удачный почин СаШо, волевая победа Шахтера, успехи Зари и Днепра-1
30.04.2023, 10:57 4
Футбол
Это рекорд. Катарский шейх дает за Манчестер Юнайтед 5 миллиардов
Это рекорд. Катарский шейх дает за Манчестер Юнайтед 5 миллиардов
29.04.2023, 09:45 1
Футбол
ЧМ по хоккею. Украина U-18 завершила турнир поражением в овертайме
ЧМ по хоккею. Украина U-18 завершила турнир поражением в овертайме
29.04.2023, 16:07 2
Хоккей
Нужна только победа. Украина в последнем матче ЧМ сыграет с Японией
Нужна только победа. Украина в последнем матче ЧМ сыграет с Японией
29.04.2023, 08:35 5
Хоккей
ВИДЕО. 15-летний дебютант Блауграны. Барселона уничтожила Бетис на Камп Ноу
ВИДЕО. 15-летний дебютант Блауграны. Барселона уничтожила Бетис на Камп Ноу
30.04.2023, 00:06 3
Футбол
Президент Оболони: «Карпаты приехали со своими судьями»
Президент Оболони: «Карпаты приехали со своими судьями»
29.04.2023, 23:20 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности