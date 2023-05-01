Массимилиано АЛЛЕГРИ: «Слишком сильно хотели победить, но не смогли»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри дал оценку матчу против «Болоньи» (1:1) в 32-м туре Серии А, отметив бойцовские качества подопечных.

«Еще неделю назад мы бы точно проиграли такой матч, как этот. Так что давайте искать позитивные стороны и то, что необходимо улучшить.

Действительно, мы не реализуем много моментов. Например, Соуле был недостаточно терпелив и не дал мячу опуститься на землю. Но это дети с десятком матчей в Серии А за плечами, они хотят потрясти мир, и дело тут только в неопытности.

Мы сократили отставание от «Лацио» до одного очка и имеем преимущество в борьбе с ближайшими преследователями. Мы слишком сильно хотели победить, но не смогли. При этом мы набрали очки, чего не происходило в последних трех турах. Было бы здорово финишировать в топ-4, в идеале – на втором месте, а также пройти дальше в Лиге Европы», – рассказал Аллегри.

В таблице чемпионата Италии «Ювентус» занимает 3-е место с 60 очками после 32 игр.