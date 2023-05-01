Підтримай кібервплив Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Массимилиано АЛЛЕГРИ: «Слишком сильно хотели победить, но не смогли»
Чемпионат Италии
Болонья
30.04.2023 21:45 – FT 1 : 1
Ювентус
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
01 мая 2023, 01:57 | Обновлено 01 мая 2023, 02:05
42
0

Массимилиано АЛЛЕГРИ: «Слишком сильно хотели победить, но не смогли»

Наставник «Ювентуса» доволен командой

01 мая 2023, 01:57 | Обновлено 01 мая 2023, 02:05
42
0
Массимилиано АЛЛЕГРИ: «Слишком сильно хотели победить, но не смогли»
Getty Images/Global Images Ukraine. Массимилиано Аллегри

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри дал оценку матчу против «Болоньи» (1:1) в 32-м туре Серии А, отметив бойцовские качества подопечных.

«Еще неделю назад мы бы точно проиграли такой матч, как этот. Так что давайте искать позитивные стороны и то, что необходимо улучшить.

Действительно, мы не реализуем много моментов. Например, Соуле был недостаточно терпелив и не дал мячу опуститься на землю. Но это дети с десятком матчей в Серии А за плечами, они хотят потрясти мир, и дело тут только в неопытности.

Мы сократили отставание от «Лацио» до одного очка и имеем преимущество в борьбе с ближайшими преследователями. Мы слишком сильно хотели победить, но не смогли. При этом мы набрали очки, чего не происходило в последних трех турах. Было бы здорово финишировать в топ-4, в идеале – на втором месте, а также пройти дальше в Лиге Европы», – рассказал Аллегри.

В таблице чемпионата Италии «Ювентус» занимает 3-е место с 60 очками после 32 игр.

По теме:
Милик не реализовал пенальти. Ювентус не сумел обыграть Болонью
ВИДЕО. Как забил Додо? Фиорентина отгрузила 5 мячей в ворота Сампдории
Праздник откладывается. Наполи не сумел обыграть Салернитану
Массимилиано Аллегри Ювентус Болонья - Интер чемпионат Италии по футболу Серия A
Источник Football-Italia
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Клопп получил серьезную травму ноги, празднуя победный гол на 90+4-й
Футбол | 30 апреля 2023, 20:59 2
ВИДЕО. Клопп получил серьезную травму ноги, празднуя победный гол на 90+4-й
ВИДЕО. Клопп получил серьезную травму ноги, празднуя победный гол на 90+4-й

В триллере Диогу Жота вырвал победу для «Ливерпуля» над «Тоттенхэмом»

Второй суперкамбэк Бреселя. Определены финалисты ЧМ-2023 по снукеру
Снукер | 30 апреля 2023, 07:45 4
Второй суперкамбэк Бреселя. Определены финалисты ЧМ-2023 по снукеру
Второй суперкамбэк Бреселя. Определены финалисты ЧМ-2023 по снукеру

Главный трофей в Шеффилде разыграют Люка Бресель и Марк Селби

Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «На месте Лунина я бы оставался в Реале»
Футбол | 30.04.2023, 19:43
Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «На месте Лунина я бы оставался в Реале»
Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «На месте Лунина я бы оставался в Реале»
ВЕРНИДУБ: «Монзуль разбирается в футболе лучше, чем все мужики в Украине»
Футбол | 30.04.2023, 10:35
ВЕРНИДУБ: «Монзуль разбирается в футболе лучше, чем все мужики в Украине»
ВЕРНИДУБ: «Монзуль разбирается в футболе лучше, чем все мужики в Украине»
Алексис принес победу. Марсель без Малиновского выиграл у Осера
Футбол | 01.05.2023, 00:23
Алексис принес победу. Марсель без Малиновского выиграл у Осера
Алексис принес победу. Марсель без Малиновского выиграл у Осера
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Почему Свитолина больше не побеждает? «Ответ» лежит у Зеленского
ВИДЕО. Почему Свитолина больше не побеждает? «Ответ» лежит у Зеленского
29.04.2023, 18:33 3
Теннис
Среди лидеров все стабильно. Таблица УПЛ после матчей 23-го тура
Среди лидеров все стабильно. Таблица УПЛ после матчей 23-го тура
29.04.2023, 17:17 2
Футбол
Оболонь – Карпаты – 1:2. Скандал, шедевр на 90+11. Видео голов и обзор
Оболонь – Карпаты – 1:2. Скандал, шедевр на 90+11. Видео голов и обзор
30.04.2023, 07:31 3
Футбол
ЧМ по хоккею. Украина проиграла Японии в матче за повышение в классе
ЧМ по хоккею. Украина проиграла Японии в матче за повышение в классе
29.04.2023, 21:59 20
Хоккей
Девин ХЕЙНИ: «Нет ничего, что Лома делает лучше меня. Я его годами изучал»
Девин ХЕЙНИ: «Нет ничего, что Лома делает лучше меня. Я его годами изучал»
29.04.2023, 08:49 5
Бокс
ЧМ по хоккею. Украина U-18 завершила турнир поражением в овертайме
ЧМ по хоккею. Украина U-18 завершила турнир поражением в овертайме
29.04.2023, 16:07 2
Хоккей
Удачный почин СаШо, волевая победа Шахтера, успехи Зари и Днепра-1
Удачный почин СаШо, волевая победа Шахтера, успехи Зари и Днепра-1
30.04.2023, 10:57 4
Футбол
Экс-центрбек Динамо отказался от возможности играть за сборную Германии
Экс-центрбек Динамо отказался от возможности играть за сборную Германии
30.04.2023, 09:36 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности