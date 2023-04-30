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  4. Брюгге без Яремчука потерпел поражение от Генка в финальной пульке
Чемпионат Бельгии
Генк
30.04.2023 19:30 – FT 3 : 1
Брюгге
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Бельгия
30 апреля 2023, 23:40 | Обновлено 01 мая 2023, 00:06
104
0

Брюгге без Яремчука потерпел поражение от Генка в финальной пульке

В чемпионате Бельгии стартовал мини-турнир четырех лучших команд

30 апреля 2023, 23:40 | Обновлено 01 мая 2023, 00:06
104
0
Брюгге без Яремчука потерпел поражение от Генка в финальной пульке
ФК Брюгге

В чемпионате Бельгии стартовал мини-турнир финальной пульки четырех команд, которые разыграют медали и места в еврокубках.

В первом поединке «Брюгге» потерпел поражение от «Генка» (1:3).

Украинский форвард «Брюгге» Роман Яремчук не попал в заявку на матч.

Чемпионат Бельгии

Топ-4. 1-й тур, 30 апреля

Генк – Брюгге 3:1

Голы: Муньос, 18, Маккензи, 56, Пейнтсил, 83 – Ванакен, 9.

Турнирная таблица

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чемпионат Бельгии по футболу Брюгге Генк Роман Яремчук Ханс Ванакен
Источник Sport.ua
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