Бельгия30 апреля 2023, 23:40 | Обновлено 01 мая 2023, 00:06
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Брюгге без Яремчука потерпел поражение от Генка в финальной пульке
В чемпионате Бельгии стартовал мини-турнир четырех лучших команд
30 апреля 2023, 23:40 | Обновлено 01 мая 2023, 00:06
104
0
В чемпионате Бельгии стартовал мини-турнир финальной пульки четырех команд, которые разыграют медали и места в еврокубках.
В первом поединке «Брюгге» потерпел поражение от «Генка» (1:3).
Украинский форвард «Брюгге» Роман Яремчук не попал в заявку на матч.
Чемпионат Бельгии
Топ-4. 1-й тур, 30 апреля
Генк – Брюгге – 3:1
Голы: Муньос, 18, Маккензи, 56, Пейнтсил, 83 – Ванакен, 9.
Турнирная таблица
FT: 3-1. #GnkClu pic.twitter.com/s6KmT54O0B— Club Brugge KV (@ClubBrugge) April 30, 2023
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