Брюгге без Яремчука потерпел поражение от Генка в финальной пульке

В чемпионате Бельгии стартовал мини-турнир финальной пульки четырех команд, которые разыграют медали и места в еврокубках.

В первом поединке «Брюгге» потерпел поражение от «Генка» (1:3).

Украинский форвард «Брюгге» Роман Яремчук не попал в заявку на матч.

Чемпионат Бельгии

Топ-4. 1-й тур, 30 апреля

Генк – Брюгге – 3:1

Голы: Муньос, 18, Маккензи, 56, Пейнтсил, 83 – Ванакен, 9.

Турнирная таблица