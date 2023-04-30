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  4. Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «На месте Лунина я бы оставался в Реале»
Испания
30 апреля 2023, 19:43 |
820
1

Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «На месте Лунина я бы оставался в Реале»

Экс-тренер «Днепра» – о будущем украинского голкипера

30 апреля 2023, 19:43 |
820
1
Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «На месте Лунина я бы оставался в Реале»
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Бывший тренер Андрея Лунина в «Днепре» Дмитрий Михайленко поделился своим мнением по поводу выступлений украинского голкипера в «Реале»:

«Я бы на его месте оставался в «Реале». Это такой шанс, и быть даже вторым вратарем в «Реале» – это хорошо. И не забывайте, что он еще очень молод, 24 года – это очень молодой возраст для вратаря.

Я думаю, что он должен конкурировать за место в составе и ждать своего шанса. У него еще более 10 лет карьеры, это очень легко, поэтому время еще есть, нужно терпеть и конкурировать. Такого шанса вернуться в «Реал» может не быть».

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Андрей Лунин Дмитрий Михайленко Реал Мадрид
Источник YouTube
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Комментарии 1
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Александр Толстых
Да ну какой Реал.Сидеть там и сыграть максимум игр 10 и то по-какой то причине, когда основной вратарь не может,бред.Уходить нужно.Возраст тем более позволяет.
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