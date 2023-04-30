Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «На месте Лунина я бы оставался в Реале»
Экс-тренер «Днепра» – о будущем украинского голкипера
Бывший тренер Андрея Лунина в «Днепре» Дмитрий Михайленко поделился своим мнением по поводу выступлений украинского голкипера в «Реале»:
«Я бы на его месте оставался в «Реале». Это такой шанс, и быть даже вторым вратарем в «Реале» – это хорошо. И не забывайте, что он еще очень молод, 24 года – это очень молодой возраст для вратаря.
Я думаю, что он должен конкурировать за место в составе и ждать своего шанса. У него еще более 10 лет карьеры, это очень легко, поэтому время еще есть, нужно терпеть и конкурировать. Такого шанса вернуться в «Реал» может не быть».
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