Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «На месте Лунина я бы оставался в Реале»

Бывший тренер Андрея Лунина в «Днепре» Дмитрий Михайленко поделился своим мнением по поводу выступлений украинского голкипера в «Реале»:

«Я бы на его месте оставался в «Реале». Это такой шанс, и быть даже вторым вратарем в «Реале» – это хорошо. И не забывайте, что он еще очень молод, 24 года – это очень молодой возраст для вратаря.

Я думаю, что он должен конкурировать за место в составе и ждать своего шанса. У него еще более 10 лет карьеры, это очень легко, поэтому время еще есть, нужно терпеть и конкурировать. Такого шанса вернуться в «Реал» может не быть».