Польша30 апреля 2023, 19:03 |
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ВИДЕО. Кирилл Петров забил со своей половины поля в чемпионате Польши
Шедевр от украинского защитника «Короны»
30 апреля 2023, 19:03 |
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Сегодня «Корона» Кельце в 30-м туре польской Экстраклясы на выезде проиграл «Стали Мелец» со счетом 1:2.
На 9-й минуте счет в матче открыл украинский защитник «Короны» Кирилл Петров. Гол получился шедевральным – ударом со своей половины поля:
𝗖𝗨𝗗𝗢𝗪𝗡𝗬 𝗚𝗢𝗢𝗢𝗟 @Korona_Kielce! 😍 Można oglądać bez końca 💪#STMKOR 2:1 pic.twitter.com/gsrv4K62c4— PKO BP Ekstraklasa (@_Ekstraklasa_) April 30, 2023
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