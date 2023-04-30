ВИДЕО. Кирилл Петров забил со своей половины поля в чемпионате Польши

Сегодня «Корона» Кельце в 30-м туре польской Экстраклясы на выезде проиграл «Стали Мелец» со счетом 1:2.

На 9-й минуте счет в матче открыл украинский защитник «Короны» Кирилл Петров. Гол получился шедевральным – ударом со своей половины поля: