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  4. ВИДЕО. Кирилл Петров забил со своей половины поля в чемпионате Польши
Польша
30 апреля 2023, 19:03 |
1056
0

ВИДЕО. Кирилл Петров забил со своей половины поля в чемпионате Польши

Шедевр от украинского защитника «Короны»

30 апреля 2023, 19:03 |
1056
0
ВИДЕО. Кирилл Петров забил со своей половины поля в чемпионате Польши
ФК Корона Кельце. Кирилл Петров

Сегодня «Корона» Кельце в 30-м туре польской Экстраклясы на выезде проиграл «Стали Мелец» со счетом 1:2.

На 9-й минуте счет в матче открыл украинский защитник «Короны» Кирилл Петров. Гол получился шедевральным – ударом со своей половины поля:

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Кирилл Петров Корона Кельце Сталь Мелец чемпионат Польши по футболу видео
Источник Sport.ua
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