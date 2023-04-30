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  4. Юрген КЛОПП: «Проблемы Челси? Это приятно видеть»
Англия
30 апреля 2023, 16:29 |
1138
0

Юрген КЛОПП: «Проблемы Челси? Это приятно видеть»

Тренер «Ливерпуля» – о выступлениях «Синих» в нынешнем сезоне

30 апреля 2023, 16:29 |
1138
0
Юрген КЛОПП: «Проблемы Челси? Это приятно видеть»
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился своим мнением по поводу неудачных результатов «Челси» в нынешнем сезоне:

«Честно говоря, я немного сочувствую «Челси», потому что их дела идут не очень хорошо. Думаю, это топ-команда. Но, с другой стороны, приятно видеть, что нельзя просто собрать вместе лучших игроков и думать, мол, это сработает.

Нужно построить команду. И именно этот фактор недооценили ребята, поставив перед тренерами почти невыполнимую задачу. У вас не может быть двух раздевалок, нельзя тренироваться на двух полях. Нужно создать отношения, командный дух. Мне нравится такой путь.

С «Челси» в итоге все будет хорошо. Они станут невероятно сильными в следующем сезоне, но я использую их только в качестве примера. На самом высоком уровне так нельзя действовать. И мы не будем этого делать.

Нужно приводить правильных игроков и строить команду. Эта команда написала сенсационную историю, а теперь мы начинаем новую, вот и все».

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Юрген Клопп Ливерпуль Челси
Источник Sky Sports
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