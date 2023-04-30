Юрген КЛОПП: «Проблемы Челси? Это приятно видеть»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился своим мнением по поводу неудачных результатов «Челси» в нынешнем сезоне:

«Честно говоря, я немного сочувствую «Челси», потому что их дела идут не очень хорошо. Думаю, это топ-команда. Но, с другой стороны, приятно видеть, что нельзя просто собрать вместе лучших игроков и думать, мол, это сработает.

Нужно построить команду. И именно этот фактор недооценили ребята, поставив перед тренерами почти невыполнимую задачу. У вас не может быть двух раздевалок, нельзя тренироваться на двух полях. Нужно создать отношения, командный дух. Мне нравится такой путь.

С «Челси» в итоге все будет хорошо. Они станут невероятно сильными в следующем сезоне, но я использую их только в качестве примера. На самом высоком уровне так нельзя действовать. И мы не будем этого делать.

Нужно приводить правильных игроков и строить команду. Эта команда написала сенсационную историю, а теперь мы начинаем новую, вот и все».