Стала известна первая соперница Свитолиной на турнире в Сен-Мало

Состоялась жеребьевка основной сетки турнира WTA 125 в Сен-Мало (Франция).

Украинская теннисистка Элина Свитолина, которая получила уайлд-кард от организаторов, в первом раунде сразится против греческой спортсменки Деспины Папамихаил, которая занимает 130-е место в мировом рейтинге.

Теннисистки встречались между собой в 2011 году на 50-тысячнике ITF в Стамбуле. Тогда победу одержала украинка.

Отметим, что после возвращения из декрета Свитолина проиграла 4 из 5 матчей.