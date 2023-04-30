ITF30 апреля 2023, 14:28 |
813
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Стала известна первая соперница Свитолиной на турнире в Сен-Мало
Элина сразится против теннисистки из Греции
30 апреля 2023, 14:28 |
813
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Состоялась жеребьевка основной сетки турнира WTA 125 в Сен-Мало (Франция).
Украинская теннисистка Элина Свитолина, которая получила уайлд-кард от организаторов, в первом раунде сразится против греческой спортсменки Деспины Папамихаил, которая занимает 130-е место в мировом рейтинге.
Теннисистки встречались между собой в 2011 году на 50-тысячнике ITF в Стамбуле. Тогда победу одержала украинка.
Отметим, что после возвращения из декрета Свитолина проиграла 4 из 5 матчей.
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