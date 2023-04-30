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  4. Стала известна первая соперница Свитолиной на турнире в Сен-Мало
ITF
30 апреля 2023, 14:28 |
813
1

Стала известна первая соперница Свитолиной на турнире в Сен-Мало

Элина сразится против теннисистки из Греции

30 апреля 2023, 14:28 |
813
1
Стала известна первая соперница Свитолиной на турнире в Сен-Мало
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Состоялась жеребьевка основной сетки турнира WTA 125 в Сен-Мало (Франция).

Украинская теннисистка Элина Свитолина, которая получила уайлд-кард от организаторов, в первом раунде сразится против греческой спортсменки Деспины Папамихаил, которая занимает 130-е место в мировом рейтинге.

Теннисистки встречались между собой в 2011 году на 50-тысячнике ITF в Стамбуле. Тогда победу одержала украинка.

Отметим, что после возвращения из декрета Свитолина проиграла 4 из 5 матчей.

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Элина Свитолина WTA Сен-Мало Деспина Папамихаил
Источник Sport.ua
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KirTheKing
Элина вынесет в одну калитку этого папу Михаила думаю..
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