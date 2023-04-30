Другие новости30 апреля 2023, 11:50 | Обновлено 30 апреля 2023, 11:58
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Интер Майами прервал серию поражений, Кривцов отыграл весь матч
Команда украинца до этого проиграла шесть матчей подряд
30 апреля 2023, 11:50 | Обновлено 30 апреля 2023, 11:58
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«Интер» Майами в очередном матче регулярного чемпионата MLS в гостях обыграл «Коламбус Крю» со счетом 2:1.
Команда, за которую выступает украинский защитник Сергей Кривцов прервала неудачную серию из шести поражений подряд.
Отметим, что 32-летний украинец вышел с первых минут и отыграл всю встречу.
После девяти игр Интер набрал девять очков и занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции МЛС.
MLS
«Коламбус Крю» – «Интер» Майами – 1:2
Голы: Кучо (10) – Кампана (7, 41).
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