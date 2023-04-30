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30 апреля 2023, 11:50 | Обновлено 30 апреля 2023, 11:58
281
0

Интер Майами прервал серию поражений, Кривцов отыграл весь матч

Команда украинца до этого проиграла шесть матчей подряд

30 апреля 2023, 11:50 | Обновлено 30 апреля 2023, 11:58
281
0
Интер Майами прервал серию поражений, Кривцов отыграл весь матч
Getty Images/Global Images Ukraine

«Интер» Майами в очередном матче регулярного чемпионата MLS в гостях обыграл «Коламбус Крю» со счетом 2:1.

Команда, за которую выступает украинский защитник Сергей Кривцов прервала неудачную серию из шести поражений подряд.

Отметим, что 32-летний украинец вышел с первых минут и отыграл всю встречу.

После девяти игр Интер набрал девять очков и занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции МЛС.

MLS

«Коламбус Крю» – «Интер» Майами – 1:2
Голы: Кучо (10) – Кампана (7, 41).

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Сергей Кривцов Интер Майами Коламбус Крю MLS
Источник Sport.ua
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