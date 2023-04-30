Интер Майами прервал серию поражений, Кривцов отыграл весь матч

«Интер» Майами в очередном матче регулярного чемпионата MLS в гостях обыграл «Коламбус Крю» со счетом 2:1.

Команда, за которую выступает украинский защитник Сергей Кривцов прервала неудачную серию из шести поражений подряд.

Отметим, что 32-летний украинец вышел с первых минут и отыграл всю встречу.

После девяти игр Интер набрал девять очков и занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции МЛС.

MLS

«Коламбус Крю» – «Интер» Майами – 1:2

Голы: Кучо (10) – Кампана (7, 41).