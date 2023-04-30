Цифры и факты. Важнейшие события 23-го тура УПЛ

Важнейшие цифры минувшего тура – в нашем традиционном обзоре.

«Шахтер», 3-й раз подряд взявший верх над «Колосом» (мячи 9-2), празднует 650-ю викторию в чемпионатах Украины.

Оранжево-черные становятся авторами 20-й волевой победы сезона-2022/23.

Подопечные Игора Йовичевича не знают поражений 11матчей подряд (+9=2).

Общая голевая серия горняков достигает 21-го матча, а гостевая - 15.

Лассина Траоре становится автором 10-го гола дончан в гостевых баталиях с ковалевцами.

«Колос» терпит 10-е поражение в элитном дивизионе при Ярославе Вишняке.

Павел Ориховский забивает 14-й мяч в УПЛ в рядах «Колоса» и становится новым рекордсменом клуба, обойдя Владимира Лысенко.

«Днепр-1» одерживает 50-ю победу в чемпионатах Украины, в том числе 20-ю - в гостях, а «Ингулец» терпит 30-е поражение.

Подопечные Александра Кучера продлевают свою голевую серию на чужих полях до 15 матчей.

Днепряне реализовывают 10-й пенальти подряд, повторяя личный рекорд.

Артем Довбик, 3-й раз поразивший ворота «Ингульца», достигает 20-голевого рубежа в своем 22-м матче в сезоне-2022/23.

Артем Довбик забивает 60-й мяч в украинской карьере (ЧУ - 45, в том числе 40 - за «Днепр-1», КУ - 4, ЕК - 5, СУ - 6).

Личный рекорд обновляет «Ингулец», чья домашняя безничейная серия достигает 14 игр (+5-9).

«Заря», 4-й раз подряд обыгравшая «Черноморец» (мячи 13-1), празднует 15-ю викторию над одесситами.

Луганчане, одержавшие 4-ю кряду победу в родных стенах (мячи 11-3), продлевают домашнюю беспроигрышную серию до 18 матчей (+14-4).

Черно-бело-красные забивают на своем поле 19 игр подряд.

Денис Антюх становится автором 750-го гола «Зари» в чемпионатах Украины, а Эдуардо Герреро - 50-го гола луганчан в поединках с «моряками».

«Черноморец» пропускает 10 матчей кряду.

Виталий Ермаков на 344-й минуте прерывает безголевую серию сине-черных во встречах с черно-бело-красными.

«Динамо» выигрывает у «Металлиста» в общем 7-й раз подряд (мячи 21- 5), а в гостях - 3-й (мячи 9-3).

С победы дебютирует в чемпионатах Украины 17-й по счету тренер киевлян Александр Шовковский.

Голевая гостевая серия бело-синих достигает 19 игр.

Сергей Сидорчук проводит 90-й матч в УПЛ в качестве капитана.

20-летний сенегалец Самба Диалло становится 200-м игроком, дебютировавшим в чемпионатах Украины в рядах киевлян.



ФК Динамо

Владислав Ванат, забивший 10-й мяч за бело-синих (ЧУ - 9, ЕК - 1), становится автором двух юбилейных голов «Динамо»: 900-го в УПЛ на чужих полях и 90-го в баталиях с «Металлистом».

Два личных антирекорда устанавливает «Металлист», чья общая безвыигрышная серия достигает 16 матчей (=6-10), а домашняя - 8 (=4-4).

Юрий Романюк становится «обладателем» 50-й красной карточки сезона-2022/23.

«Кривбасс» становится автором 70-й победы хозяев в нынешнем чемпионате,

Руслан Ротань терпит первое поражение в УПЛ на тренерском посту (в 9-м матче).

Завершается беспроигрышная серия «Александрии», которая составила 9 игр. Последний раз черно-желто-зеленые уступали соперникам 18 ноября 2022 года - 1:4 в гостях с «Зарей».

Прерывается и сухая серия александрийцев на чужих полях – на 332-й минуте.

В матче «Рух» - «Ворскла» фиксируется 50-я ничья в этом сезоне.

«Рух» делит очки с «Ворсклой» во всех трех встречах на своем поле.

Желто-черные устанавливают клубный рекорд, реализовав 5-й пенальти подряд.

Юрий Климчук становится первым игроком «Руха», забившим 15 голов в УПЛ.

Руслан Степанюк забивает 850-й мяч «Ворсклы» в чемпионатах Украины. При этом он становится 6-м игроком полтавчан, забившим 20 мячей в элитном дивизионе.

«Верес», который берет верх над «Львовом» во всех трех встречах в УПЛ (мячи 7-3), одерживает 5-ю волевую победу, в то время как львовяне терпят 15-е безвольное поражение.

Ровенчане празднуют 30-ю викторию в родных стенах.

Красно-черные завершают две свои безвыигрышные серии: общую - из 11 матчей (=4-7) и «рекордную» домашнюю – из 12 (=4-8). Последний раз «Верес» добывал 3 очка 5 ноября 2022 года - 4:1 в гостях с «Металлистом 1925», а дома – 22 ноября 2021-го - 2:0 с тем же «Металлистом 1925».

Ровенчане обновляют личный антирекорд, пропуская в родных стенах 13 матчей кряду.

60-й матч в чемпионатах Украины на тренерском посту проводит Юрий Вирт (+17=22-21, 67-71).

Мяч, забитый Валерием Кучеровым, оказывается 50-м, пропущенным Валерием Юрчуком в УПЛ.

«Львов» терпит в общем 6-е поражение подряд (мячи 5-16), а в гостях – 8-е (мячи 5-19), поднимая планку клубного антирекорда.

Ивиян Свржняк становится автором 5-го дубля «горожан» в элитном дивизионе.

Личный рекорд обновляет «Минай», забивающий на своем поле 6 игр кряду.

100-й матч в чемпионатах Украины проводит Сергей Рыбалка, 50-й – Александр Зубков («Шахтер»), Василий Кравец («Ворскла») и Денис Попов («Динамо»), 1-й – Артем Гусол («Колос»), Самба Диалло («Динамо»), Иван Матюшенко («Александрия») и Владислав Тишининов («Верес»).

45-й мяч в УПЛ забивает Артем Довбик, 15-й – Артем Бондаренко, 10-й – Андрей Близниченко и Лассина Траоре, 5-й – Валерий Кучеров, 1-й – Ивиян Свржняк (в 9-й игре) и Константин Вивчаренко (в 18-й).

Во 2-й команде элиты открывает голевой счет Артур Микитишин («Кривбасс»).

Артем Бондаренко становится автором 450-го гола сезона-2022/23.

1-й дубль в украинских чемпионатах делает Ивиян Свржняк (в 9-м матче).

12-й пенальти из 14 реализовывает Артем Довбик, в том числе 9-й подряд, 5-й из 7 – Юрий Климчук, 4-й из 4-х – Артем Бондаренко.

5-ю игру кряду поражает ворота соперников Артем Довбик, 3-ю – Андрей Близниченко.



СК Днепр-1. Артем Довбик

450-й матч в чемпионатах Украины в качестве игрока и тренера проводит Владимир Шаран (206+244), 350-й – Сергей Ковалец (257+93).

50-й «горчичник» зарабатывают для своих команды в нынешнем сезоне Евгений Запорожец («Ингулец») и Даниил Колесник («Минай»).

6-ю красную карточку в карьере получает Сергей Яворский, 4-ю – Юрий Романюк.

80-й матч в элитном дивизионе проводит арбитр из Херсона Игорь Пасхал, 40-й – Юрий Иванов из Макеевки.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ