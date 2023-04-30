Леся Цуренко – Дарья Касаткина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

30 апреля украинская теннисистка Леся Цуренко (№77 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 1000 в Мадриде.

В третье раунде украинка сразится против Дарьи Касаткиной (№8 WTA). Поединок состоится первым запуском. Время начала матча – 12:00 по Киеву.

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Ранее теннисистки играли 4 раза, счет равный.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Вероники Кудерметовой или Анастасии Потаповой.

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