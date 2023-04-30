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  4. Леся Цуренко – Дарья Касаткина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
30 апреля 2023, 08:26 |
760
0

Леся Цуренко – Дарья Касаткина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча третьего круга на турнире в Мадриде

30 апреля 2023, 08:26 |
760
0
Леся Цуренко – Дарья Касаткина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

30 апреля украинская теннисистка Леся Цуренко (№77 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 1000 в Мадриде.

В третье раунде украинка сразится против Дарьи Касаткиной (№8 WTA). Поединок состоится первым запуском. Время начала матча – 12:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки играли 4 раза, счет равный.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Вероники Кудерметовой или Анастасии Потаповой.

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Источник Sport.ua
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