Леся Цуренко – Дарья Касаткина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча третьего круга на турнире в Мадриде
30 апреля украинская теннисистка Леся Цуренко (№77 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 1000 в Мадриде.
В третье раунде украинка сразится против Дарьи Касаткиной (№8 WTA). Поединок состоится первым запуском. Время начала матча – 12:00 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Ранее теннисистки играли 4 раза, счет равный.
В следующем раунде победительница встречи сразится против Вероники Кудерметовой или Анастасии Потаповой.
Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Экс-пятая ракетка мира публично попросила прощение в Twitter
Два серьезных претендента на клуб АПЛ