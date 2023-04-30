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Англия
30 апреля 2023, 00:30 |
49
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 30 апреля

Важные события во всех видах спорта

30 апреля 2023, 00:30 |
49
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 30 апреля
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 30 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

16:00 Манчестер Юнайтед – Астон Вилла

Favbet 1.82 – 4.10 – 4.48

16:00 Фулхэм – Манчестер Сити

Favbet 13.00 – 7.00 – 1.25

16:00 Наполи – Салернитана

Favbet 1.24 – 6.95 – 14.50

18:30 Ливерпуль – Тоттенхэм

Favbet 1.52 – 5.00 – 6.10

ТЕННИС

12:00 Леся Цуренко – Дарья Касаткина

Favbet 2.17 – 1.70

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Источник Sport.ua
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