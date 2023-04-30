Англия30 апреля 2023, 00:30 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 30 апреля
Важные события во всех видах спорта
30 апреля 2023, 00:30 |
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В воскресенье, 30 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
16:00 Манчестер Юнайтед – Астон Вилла
16:00 Фулхэм – Манчестер Сити
16:00 Наполи – Салернитана
18:30 Ливерпуль – Тоттенхэм
ТЕННИС
12:00 Леся Цуренко – Дарья Касаткина
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