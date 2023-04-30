СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 30 апреля

В воскресенье, 30 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

16:00 Манчестер Юнайтед – Астон Вилла

1.82 – 4.10 – 4.48

16:00 Фулхэм – Манчестер Сити

13.00 – 7.00 – 1.25

16:00 Наполи – Салернитана

1.24 – 6.95 – 14.50

18:30 Ливерпуль – Тоттенхэм

1.52 – 5.00 – 6.10

ТЕННИС

12:00 Леся Цуренко – Дарья Касаткина

2.17 – 1.70