ВИДЕО. Очередной гол Кащука помог Сабаху победить в чемпионате Азербайджана

В субботу, 29 апреля, в матче 32-го тура чемпионата Азербайджана клуб «Сабах» встретился с командой «Шамахи».

Со счетом 1:0 победу отпраздновал «Сабах». Автором единственного гола коллектива из Баку стал 22-летний украинский вингер Алексей Кащук. Свой 15-й в текущем чемпионате гол он провел на 7-й минуте поединка.

В таблице азербайджанского чемпионата «Сабах» занимает 2-е место с 74 очками. Лидирует «Карабах», у которого 78 пунктов после 31 поединка.

Чемпионат Азербайджана. 32-й тур

«Сабах» – «Шамахи» – 1:0

Гол: Кащук, 7 (1:0).