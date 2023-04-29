Другие новости29 апреля 2023, 20:25 | Обновлено 29 апреля 2023, 20:36
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ВИДЕО. Очередной гол Кащука помог Сабаху победить в чемпионате Азербайджана
Украинец отличился в 15-й раз в сезоне
29 апреля 2023, 20:25 | Обновлено 29 апреля 2023, 20:36
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В субботу, 29 апреля, в матче 32-го тура чемпионата Азербайджана клуб «Сабах» встретился с командой «Шамахи».
Со счетом 1:0 победу отпраздновал «Сабах». Автором единственного гола коллектива из Баку стал 22-летний украинский вингер Алексей Кащук. Свой 15-й в текущем чемпионате гол он провел на 7-й минуте поединка.
В таблице азербайджанского чемпионата «Сабах» занимает 2-е место с 74 очками. Лидирует «Карабах», у которого 78 пунктов после 31 поединка.
Чемпионат Азербайджана. 32-й тур
«Сабах» – «Шамахи» – 1:0
Гол: Кащук, 7 (1:0).
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