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29 апреля 2023, 20:25 | Обновлено 29 апреля 2023, 20:36
272
0

ВИДЕО. Очередной гол Кащука помог Сабаху победить в чемпионате Азербайджана

Украинец отличился в 15-й раз в сезоне

29 апреля 2023, 20:25 | Обновлено 29 апреля 2023, 20:36
272
0
ВИДЕО. Очередной гол Кащука помог Сабаху победить в чемпионате Азербайджана
ФК Сабах. Алексей Кащук

В субботу, 29 апреля, в матче 32-го тура чемпионата Азербайджана клуб «Сабах» встретился с командой «Шамахи».

Со счетом 1:0 победу отпраздновал «Сабах». Автором единственного гола коллектива из Баку стал 22-летний украинский вингер Алексей Кащук. Свой 15-й в текущем чемпионате гол он провел на 7-й минуте поединка.

В таблице азербайджанского чемпионата «Сабах» занимает 2-е место с 74 очками. Лидирует «Карабах», у которого 78 пунктов после 31 поединка.

Чемпионат Азербайджана. 32-й тур

«Сабах» – «Шамахи» – 1:0

Гол: Кащук, 7 (1:0).

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Алексей Кащук чемпионат Азербайджана по футболу Сабах (Азербайджан) видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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