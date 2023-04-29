Киченок/Остапенко – Фернандес/Таунсенд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

29 апреля украинская теннисистка Людмила Киченок начнет выступления на турнире WTA 1000 в Мадриде в парном разряде.

В первом раунде украинка вместе с Аленой Остапенко из Латвии, посеянные под вторым номером, сразятся против тандема Лейла Фернандес / Тейлор Таунсенд (Канада/США). Поединок состоится пятым запуском после матча Олмос / Панова – Флипкенс / Росольска. Ориентировочное время начала матча – 20:15 по Киеву.

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Далее по сетке победительницы матча Михалкова / Паркс – Калашникова / Сизикова.

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