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  4. Киченок/Остапенко – Фернандес/Таунсенд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
29 апреля 2023, 17:52 |
262
0

Киченок/Остапенко – Фернандес/Таунсенд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга парного разряда на турнире в Мадриде

29 апреля 2023, 17:52 |
262
0
Киченок/Остапенко – Фернандес/Таунсенд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Людмила Киченок и Алена Остапенко

29 апреля украинская теннисистка Людмила Киченок начнет выступления на турнире WTA 1000 в Мадриде в парном разряде.

В первом раунде украинка вместе с Аленой Остапенко из Латвии, посеянные под вторым номером, сразятся против тандема Лейла Фернандес / Тейлор Таунсенд (Канада/США). Поединок состоится пятым запуском после матча Олмос / Панова – Флипкенс / Росольска. Ориентировочное время начала матча – 20:15 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Далее по сетке победительницы матча Михалкова / Паркс – Калашникова / Сизикова.

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Людмила Киченок Алена Остапенко Лейла Фернандес Тейлор Таунсенд WTA Мадрид смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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