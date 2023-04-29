ХАВИ: «Барселона – самый сложный для работы клуб в мире»

Главный тренер «Барселоны» Хави заявил, что команда должна стать чемпионом в нынешнем сезоне:

«Я уже говорил, что «Барселона» – самый сложный для работы клуб в мире. Здесь недостаточно выигрывать 1:0, я отмечал это на презентации. А мы выиграли много матчей со счётом 1:0, играя очень хорошо.

В «Барсе» нужно убеждать игрой. Люди не видят того, что происходит внутри клуба, но мы не собираемся предаваться самокритике. Мы очень ценим то, что делаем. «Барселона» должна выиграть Ла Лигу».

За 7 туров до финиша «Барселона» лидирует с 11-очковым преимуществом над «Реалом».