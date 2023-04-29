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  4. ХАВИ: «Барселона – самый сложный для работы клуб в мире»
Испания
29 апреля 2023, 15:11 |
263
1

ХАВИ: «Барселона – самый сложный для работы клуб в мире»

Тренер «Барселоны» надеется завоевать чемпионство

29 апреля 2023, 15:11 |
263
1
ХАВИ: «Барселона – самый сложный для работы клуб в мире»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави

Главный тренер «Барселоны» Хави заявил, что команда должна стать чемпионом в нынешнем сезоне:

«Я уже говорил, что «Барселона» – самый сложный для работы клуб в мире. Здесь недостаточно выигрывать 1:0, я отмечал это на презентации. А мы выиграли много матчей со счётом 1:0, играя очень хорошо.

В «Барсе» нужно убеждать игрой. Люди не видят того, что происходит внутри клуба, но мы не собираемся предаваться самокритике. Мы очень ценим то, что делаем. «Барселона» должна выиграть Ла Лигу».

За 7 туров до финиша «Барселона» лидирует с 11-очковым преимуществом над «Реалом».

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Хави Барселона
Источник Marca
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Jaime_Lannister
Наївний Хаві. Потрапив би в наші умовні Карпати, цікаво, що сказав би.
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