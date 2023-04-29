Петряк может пропустить концовку сезона

Вингер «Шахтера» Иван Петряк может в нынешнем сезоне больше не сыграть. Об этом сообщает Sport Arena.

Недавно Петряк перенес операцию из-за травмы, которую он получил еще в марте. Сейчас 29-летни украинец тренируется по индивидуальной программе.

В последний раз Петряк появлялся на поле 16 марта в матче Лиги Европы против «Фейенорда» (поражение 1:7). После этого вингер ни разу не попадал даже в заявку «Шахтера».

В нынешнем сезоне на счету Петряка 1 гол и 1 ассист в 22 матчах за «Шахтер» во всех турнирах.