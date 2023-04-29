Підтримай кібернаступ Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Петряк может пропустить концовку сезона
Украина. Премьер лига
29 апреля 2023, 14:50 |
239
0

Петряк может пропустить концовку сезона

Вингер «Шахтера» перенес операцию

29 апреля 2023, 14:50 |
239
0
Петряк может пропустить концовку сезона
ФК Шахтер Донецк. Иван Петряк

Вингер «Шахтера» Иван Петряк может в нынешнем сезоне больше не сыграть. Об этом сообщает Sport Arena.

Недавно Петряк перенес операцию из-за травмы, которую он получил еще в марте. Сейчас 29-летни украинец тренируется по индивидуальной программе.

В последний раз Петряк появлялся на поле 16 марта в матче Лиги Европы против «Фейенорда» (поражение 1:7). После этого вингер ни разу не попадал даже в заявку «Шахтера».

В нынешнем сезоне на счету Петряка 1 гол и 1 ассист в 22 матчах за «Шахтер» во всех турнирах.

По теме:
ВИДЕО. Игроки Шахтера после матча подарили военным футболки
ВИШНЯК: «Траоре нас продавил и воспользовался своим моментом»
ЙОВИЧЕВИЧ: «Цена ошибки большая. Ум и сердце – две стороны золотой медали»
Иван Петряк Шахтер Донецк травма
Источник Sportarena
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Ошибка вратаря. Ярмоленко помог Аль-Айну забить в финале Кубка
Футбол | 28 апреля 2023, 20:08 0
ВИДЕО. Ошибка вратаря. Ярмоленко помог Аль-Айну забить в финале Кубка
ВИДЕО. Ошибка вратаря. Ярмоленко помог Аль-Айну забить в финале Кубка

Подопечные Сергея Реброва сравняли счет в матче за Кубок Президента ОАЭ против ФК «Аль-Шарджа»

Не чета Сабо и Михайличенко. Шовковский поддержал динамовскую традицию
Футбол | 28 апреля 2023, 15:40 0
Не чета Сабо и Михайличенко. Шовковский поддержал динамовскую традицию
Не чета Сабо и Михайличенко. Шовковский поддержал динамовскую традицию

В премьерном матче во главе киевлян Шовковский отпраздновал победу

Заберут конкурента Зинченко. Ман Сити готовит трансферный ответ Арсеналу
Футбол | 28.04.2023, 19:17
Заберут конкурента Зинченко. Ман Сити готовит трансферный ответ Арсеналу
Заберут конкурента Зинченко. Ман Сити готовит трансферный ответ Арсеналу
Без сильнейшего. Минай и Металлист 1925 сыграли вничью
Футбол | 29.04.2023, 14:56
Без сильнейшего. Минай и Металлист 1925 сыграли вничью
Без сильнейшего. Минай и Металлист 1925 сыграли вничью
ФОТО. У оккупантов в Севастополе ярко горит нефтебаза. Обвиняют Украину
Война | 29.04.2023, 10:27
ФОТО. У оккупантов в Севастополе ярко горит нефтебаза. Обвиняют Украину
ФОТО. У оккупантов в Севастополе ярко горит нефтебаза. Обвиняют Украину
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Массовая атака. Ракета оккупантов разрушила многоэтажный жилой дом в Умани
Массовая атака. Ракета оккупантов разрушила многоэтажный жилой дом в Умани
28.04.2023, 06:23
Война
Российский боксер передаст часть гонорара на поддержку войны рф в Украине
Российский боксер передаст часть гонорара на поддержку войны рф в Украине
28.04.2023, 10:35 12
Бокс
Саутгемптон – Борнмут – 0:1. 22-минутный clean sheet Забарного. Видео гола
Саутгемптон – Борнмут – 0:1. 22-минутный clean sheet Забарного. Видео гола
28.04.2023, 06:26
Футбол
Показала характер. Цуренко обыграла швейцарку на крупном турнире в Мадриде
Показала характер. Цуренко обыграла швейцарку на крупном турнире в Мадриде
28.04.2023, 20:33 13
Теннис
Забарный – лучший в составе Борнмута против Саутгемптона, но есть нюанс
Забарный – лучший в составе Борнмута против Саутгемптона, но есть нюанс
28.04.2023, 01:42
Футбол
Драматичная серия пенальти. Команда Реброва и Ярмоленко упустила Кубок ОАЭ
Драматичная серия пенальти. Команда Реброва и Ярмоленко упустила Кубок ОАЭ
28.04.2023, 21:01 6
Футбол
Победа с удалением. Динамо во втором тайме дожало Металлист
Победа с удалением. Динамо во втором тайме дожало Металлист
28.04.2023, 14:54 27
Футбол
На ЧМ-2023 по хоккею запретили флаг россии. И разрешили украинский
На ЧМ-2023 по хоккею запретили флаг россии. И разрешили украинский
28.04.2023, 11:11 3
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности