Підтримай кіберзахист Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Черноморец привез себе гол, забил форвард Зари Герреро
Украина. Премьер лига
29 апреля 2023, 14:08 | Обновлено 29 апреля 2023, 14:09
185
0

ВИДЕО. Черноморец привез себе гол, забил форвард Зари Герреро

Одесская команда ошиблась перед своими воротами

29 апреля 2023, 14:08 | Обновлено 29 апреля 2023, 14:09
185
0
ВИДЕО. Черноморец привез себе гол, забил форвард Зари Герреро
ФК Заря. Эдуардо Герреро

В матче УПЛ Заря - Черноморец хозяева сумели выйти вперед благодаря голу Эдуардо Герреро. При этом одесская команда допустила ошибку перед своими воротами.

Отметим результативную передачу Владимира Бражко, который перехватил мяч.

По теме:
Заря – Черноморец – 3:1. Текстовая трансляция матча. LIVE
Заря – Черноморец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Заря – Черноморец. Герреро и Шахов выйдут в основе
Заря Луганск Черноморец Одесса Владимир Бражко Эдуардо Герреро
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сохранили лидерство. Шахтер одержал волевую победу над Колосом
Футбол | 28 апреля 2023, 16:58 76
Сохранили лидерство. Шахтер одержал волевую победу над Колосом
Сохранили лидерство. Шахтер одержал волевую победу над Колосом

Команда Игора Йовичевича пропустила первой, но после перерыва забила трижды в ответ

Андрей ПАВЕЛКО: «Болельщики будут довольны новым тренером сборной Украины»
Футбол | 29 апреля 2023, 11:15 16
Андрей ПАВЕЛКО: «Болельщики будут довольны новым тренером сборной Украины»
Андрей ПАВЕЛКО: «Болельщики будут довольны новым тренером сборной Украины»

Скоро должны объявить

Кремень – Эпицентр, Оболонь – Карпаты. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Футбол | 29.04.2023, 13:50
Кремень – Эпицентр, Оболонь – Карпаты. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кремень – Эпицентр, Оболонь – Карпаты. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Драматичная серия пенальти. Команда Реброва и Ярмоленко упустила Кубок ОАЭ
Футбол | 28.04.2023, 21:01
Драматичная серия пенальти. Команда Реброва и Ярмоленко упустила Кубок ОАЭ
Драматичная серия пенальти. Команда Реброва и Ярмоленко упустила Кубок ОАЭ
НХЛ. 7 шайб Флориды, Каролина и Даллас выиграли серии, успех Колорадо
Хоккей | 29.04.2023, 09:11
НХЛ. 7 шайб Флориды, Каролина и Даллас выиграли серии, успех Колорадо
НХЛ. 7 шайб Флориды, Каролина и Даллас выиграли серии, успех Колорадо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
На ЧМ-2023 по хоккею запретили флаг россии. И разрешили украинский
На ЧМ-2023 по хоккею запретили флаг россии. И разрешили украинский
28.04.2023, 11:11 3
Хоккей
Не чета Сабо и Михайличенко. Шовковский поддержал динамовскую традицию
Не чета Сабо и Михайличенко. Шовковский поддержал динамовскую традицию
28.04.2023, 15:40
Футбол
САБО: «Почему Михайличенко не любил Шовковского? Тренеры ловят звездочку»
САБО: «Почему Михайличенко не любил Шовковского? Тренеры ловят звездочку»
27.04.2023, 10:11 1
Футбол
Майк Тайсон назвал ключевое различие между нынешними боксерами и его эпохой
Майк Тайсон назвал ключевое различие между нынешними боксерами и его эпохой
27.04.2023, 12:40 1
Бокс
Форман назвал двух боксеров, которые бьют сильнее, чем бойцы его эпохи
Форман назвал двух боксеров, которые бьют сильнее, чем бойцы его эпохи
27.04.2023, 13:56
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Setanta Sports не будет продлевать контракт с УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Setanta Sports не будет продлевать контракт с УПЛ
27.04.2023, 11:30 66
Футбол
Джордж Форман назвал единственный бой, который он хочет увидеть
Джордж Форман назвал единственный бой, который он хочет увидеть
27.04.2023, 09:40 1
Бокс
Источник: Ребров продлит контракт с Аль-Айном на несколько сезонов
Источник: Ребров продлит контракт с Аль-Айном на несколько сезонов
27.04.2023, 20:59 45
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности