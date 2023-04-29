Украина. Премьер лига29 апреля 2023, 14:08 | Обновлено 29 апреля 2023, 14:09
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ВИДЕО. Черноморец привез себе гол, забил форвард Зари Герреро
Одесская команда ошиблась перед своими воротами
29 апреля 2023, 14:08 | Обновлено 29 апреля 2023, 14:09
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В матче УПЛ Заря - Черноморец хозяева сумели выйти вперед благодаря голу Эдуардо Герреро. При этом одесская команда допустила ошибку перед своими воротами.
Отметим результативную передачу Владимира Бражко, который перехватил мяч.
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