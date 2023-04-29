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Италия
29 апреля 2023, 13:01 |
769
0

Защитник Наполи летом отслужит в армии

Ким Мин Джэ отправится в Южную Корею

29 апреля 2023, 13:01 |
769
0
Защитник Наполи летом отслужит в армии
Getty Images/Global Images Ukraine

После завершения нынешнего сезона защитник «Наполи» Ким Мин Джэ отправится к себе на родину в Южную Корея для прохождения службы в армии. Проходить он ее будет по сокращенной 3-недельной программе.

Право на сокращенную программу Ким Мин Джэ получил благодаря победе на чемпионате Азии 2018 года. Та же победа в свое время позволила избежать полноценной службы в армии вингеру «Тоттенхэма» Сон Хын Мину.

Ранее сообщалось о том, что летом Ким Мин Джэ может перебраться в АПЛ.

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Ким Мин Джэ Наполи
Источник Tutto Napoli
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