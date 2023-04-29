Защитник Наполи летом отслужит в армии

После завершения нынешнего сезона защитник «Наполи» Ким Мин Джэ отправится к себе на родину в Южную Корея для прохождения службы в армии. Проходить он ее будет по сокращенной 3-недельной программе.

Право на сокращенную программу Ким Мин Джэ получил благодаря победе на чемпионате Азии 2018 года. Та же победа в свое время позволила избежать полноценной службы в армии вингеру «Тоттенхэма» Сон Хын Мину.

Ранее сообщалось о том, что летом Ким Мин Джэ может перебраться в АПЛ.