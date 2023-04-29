Президент Ла Лиги: «Уровень чемпионата? Наши клубы выиграли 60% еврокубков»
Хавьер Тебас высоко оценивает чемпионат Испании
Президент чемпионата Испании Хавьер Тебас очень высоко оценивает уровень Ла Лиги, указывая на успешные выступления команд в еврокубках.
«Уровень чемпионата Испании можно проследить не только по нынешнему сезону, а в течение последних лет. За последние 10 лет испанские клубы взяли примерно 60% еврокубковых титулов, а в прошлом сезоне у нас было два полуфиналиста в Лиге чемпионов».
«Кроме того, в Испании играет обладатель Золотого мяча Карим Бензема, а также лучший молодой игрок Гави. Я не знаю, сами оцените уровень», – сказал Тебас.
В нынешнем сезоне «Реал» вышел в полуфинал Лиги чемпионов.
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